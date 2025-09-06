СРБИЈА ВОДИ ПРОТИВ ЛЕТОНИЈЕ у квалификацијама за Светско првенство
Фудбалска репрезентација Србије води у Риги против селекције Летоније резултатом 1:0 на полувремену утакмице групе К квалификација за Светско првенство.
Србија је прву прилику на утакмици имала у петом минуту када је Лука Јовић главом захватио лопту која је отишла преко гола Летоније.
Домаћа репрезентација је два минута касније имала шансу да постигне гол, али је голман Србије Ђорђе Петровић одбранио шут Ренарса Варславанса.
"Орлови" су повели у 12. минуту голом Душана Влаховића, после асистенције Александра Катаија.
Јовић је у 28. минуту постигао гол, али је он поништен због тога што се српски нападач нашао у офсајду.
Фудбалер Србије Страхиња Павловић имао је шансу у 37. минуту да се упише у стрелце, али је његов ударац главом одбранио голман Крисјанис Звиердис.
До краја првог полувремена није било промене резултата.
Летонска полиција није дозволила улаз навијачима са српским обележјима
Летонска полиција није дозволила данас улаз на утакмицу између фудбалера Летоније и Србије навијачима који су носили српска обележја.
Полиција у Риги приморала је навијаче да скину дуксеве и мајице са симболима Србије како би могли да уђу на стадион, а није дозвољено ни уношење заставе Србије.