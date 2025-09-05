(ФОТО, ВИДЕО) ПОСЛЕДЊИ ТРЕНИНГ „ОРЛОВА“ ПРЕД ЛЕТОНИЈУ: Сви фудбалери на терену, подршка од челника ФСС у Риги
Последњи тренинг фудбалске репрезентације Србије пред дуел с Летонијом у Риги изазвао је велику пажњу медија.
Дозвољених 15 минута и пре тога конференцији за новинаре, присуствовали су бројни медији који прате кошаркашку репрезентацију на Првенству Европе у Летонији.
Уз најбољу репрезентацију били су и челни људи Фудбалског савеза Србије, председник Драган Џајић и генерални секретар Бранко Радујко, наравно и директори Ненад Бјековић и Стеван Стојановић.
На стадиону „Даугава“, симпатичном здању у Риги које нема источну трибине, тренинг су одрадили сви играчи.
Србија ће у суботу у 15 часова играти против Летоније у квалификацијама за Светско првенство 2026.