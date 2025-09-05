КОСТИЋ СРЕЋАН ШТО ЈЕ ПОНОВО У ДРЕСУ СРБИЈЕ: Идемо јако, очекује нас захтевна утакмица против Летоније
РИГА: Репрезентативац Србије у фудбалу Филип Костић изјавио је данас пред утакмицу против Летоније да "орлове" очекује захтевна утакмица и додао да екипа мора да буде стрпљива како би дошла до победе.
Фудбалери Србије играће сутра од 15 часова у Риги против селекције Летоније у утакмици групе К квалификација за Светско првенство.
"Срећан сам што сам поново у репрезентацији. Очекује нас сутра веома тешка и захтевна утакмица против селекције која има исти број бодова као и ми. Спремамо се максимално од првог дана, треба то да покажемо сутра од првог минута. Идемо јако уз поштовање према свим противницима. Селектор им је Италијан, неће бити лако, морамо бити стрпљиви, морамо да верујемо и да се надамо новој победи, па тако после да размишљамо и о Енглеској", рекао је Костић на конференцији за медије.
Он је навео да прати сваку утакмицу кошаркашке репрезентације Србије на Европском првенству које се одржава у Риги.
"Надам се да ће поново обрадовати нацију као и увек. Очекујемо сви много од њих, али морамо да се концентришемо на нас и то што нас очекује. Ми играмо пре њих сутра, тако да се надам да ћемо ми победити сутра и надам се да ће они стићи до финала", изјавио је Костић.
Енглеска је прва на табели групе К са девет бодова из три утакмице, Албанија има пет бодова из четири меча, Србија има четири бода из две утакмице, Летонија има четири бода из три утакмице, док је Андора без бодова са четири одиграна меча.
Пласман на СП обезбедиће најбоља репрезентација из групе, док ће другопласирана селекција играти у баражу.