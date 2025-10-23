overcast clouds
ПОСЛЕ ОДЛУКЕ ЈАНИКА ДА НЕ ИГРА ЗА ДЕЈВИС КУП РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ: "Синер је увреда за Италију, одузмите му све почасти"

23.10.2025. 12:16
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
siner
Фото: Tanjug/AP Photo/Mahesh Kumar A.

Јаник Синер је за пар дана прешао пут од хероја нације, до најкритикованије особе у својо домовини, Италији.

Приводи крају сезону из снова, недавно је декласирао Карлоса Алкараза у Ријаду и етаблирао се као најбољи тенисер света.

Међутим, онда је донео одлуку да не игра за Италију у Дејвис купу, иако јој је до сада донео две "салатаре", па је одмах наишао на невероватне критике јавности.

Истина, део га брани, али највећи број људи напада јер је поново, након Олимпијских игара у Паризу, одлучио да не игра под националном заставом, а није повреда у питању.

 

 

Колико се далеко иде у критикама, говори и саопштење Организације потрошача Италије, која ни нема везе са спортом.

"Синерова одлука да не игра Дејвис куп је увреда за целу Италију, жесток ударац за све Италијане заљубљенике у тенис. Не може се Италија представљати само када се узимају паре, а онда доносити одлуке супротне спорту. Зато тражимо да се повуку све почасти које му је држава дала: од статуса Амбасадора спортске дипломатије преко Почасног грађанина Торина до Златне огрлице за спортске заслуге Италијанског олимпијског комитета и многе друге", захтева Организација потрошача Италије.

Интересантно, Синер је, као добар скијаш, именован за амбасадора Зимских олимпијских игара које се у Милану одржавају у јануару 2026. године.

Јасно, и ту се очекује доста проблема и удара на, до пре пар дана, миљеника нације, а сада најомраженијег спортисту Италије.

 

 

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
