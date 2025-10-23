ПОСЛЕ ОДЛУКЕ ЈАНИКА ДА НЕ ИГРА ЗА ДЕЈВИС КУП РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ: "Синер је увреда за Италију, одузмите му све почасти"
Јаник Синер је за пар дана прешао пут од хероја нације, до најкритикованије особе у својо домовини, Италији.
Приводи крају сезону из снова, недавно је декласирао Карлоса Алкараза у Ријаду и етаблирао се као најбољи тенисер света.
Међутим, онда је донео одлуку да не игра за Италију у Дејвис купу, иако јој је до сада донео две "салатаре", па је одмах наишао на невероватне критике јавности.
Истина, део га брани, али највећи број људи напада јер је поново, након Олимпијских игара у Паризу, одлучио да не игра под националном заставом, а није повреда у питању.
🇮🇹🦊 Jannik Sinner on Sky Sport:
“This year we decided this way — me and my team. It’s a difficult decision not to play the Davis Cup.
After Turin, the goal is to start the season well in Australia. One extra week of preparation makes a big difference.
We've already won it…
— The Sinner Times (@sinnertimes) October 20, 2025
Колико се далеко иде у критикама, говори и саопштење Организације потрошача Италије, која ни нема везе са спортом.
"Синерова одлука да не игра Дејвис куп је увреда за целу Италију, жесток ударац за све Италијане заљубљенике у тенис. Не може се Италија представљати само када се узимају паре, а онда доносити одлуке супротне спорту. Зато тражимо да се повуку све почасти које му је држава дала: од статуса Амбасадора спортске дипломатије преко Почасног грађанина Торина до Златне огрлице за спортске заслуге Италијанског олимпијског комитета и многе друге", захтева Организација потрошача Италије.
Интересантно, Синер је, као добар скијаш, именован за амбасадора Зимских олимпијских игара које се у Милану одржавају у јануару 2026. године.
Јасно, и ту се очекује доста проблема и удара на, до пре пар дана, миљеника нације, а сада најомраженијег спортисту Италије.
Ready to defend their Davis Cup crown 👑 🇮🇹
— Davis Cup (@DavisCup) October 20, 2025