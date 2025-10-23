МОТО ГП: Готова сезона за Марка Маркеза!
Деветоструки светски шампион Марк Маркез вратиће се на стазу тек наредне сезоне, потврдио је Дукати.
Маркез је у инциденту на Великој награди Индонезије, када га је са стазе избацио Марко Бецеки, задобио прелом кључне кости и повреду лигамената, због чега је ван акције од почетка октобра.
Шпанац је претходно недељу дана раније обезбедио своју девету титулу шампиона света, прву после шест година.
Прегледи које је Маркез обавио у Мадриду ове недеље потврдили су да он неће бити спреман за велико финале сезоне и да ће пропустити последње две трке – у Портимау и Валенсији. Поред тога, нови шампион неће бити на стази ни за тестирања за наредну сезону која су на програму на стази „Рикардо Тормо“ 18. новембра, два дана после последње трке сезоне.
„Лекарски тим који прати његов опоравак потврдио је да је клиничка еволуција коракоидне фактуре и повреде лигамента позитивна и нормално напредује. Међутим, Марк ће морати да проведе четири недеље са комплетно имобилизованом руком пре него што почне са рехабилитацијом, па је немогуће размишљати о његовом повратку ове године“, стоји у саопштењу Дукатија.
Маркеза је одмах после повреде истакао да неће журити са повратком, а како је потврђено да се он неће десити ове године, нагласио је да је то једноставно најпаметније.
„Када анализирамо целу ситуацију, сматрамо да је најадекватније, најпаметније да поштујемо биолошки сат повр3еде, иако то значи да више нећу моћи да се тркам ове сезоне или тестирам. Знамо да нас чека тешка сезона, много посла је пред нама, да бих вратио мишиће на 100 одсто и био спреман за следећу годину. Ово не сме да баци сенку на велики циљ који смо постигли ове сезоне, што смо поново шампиони и ускоро ћемо то заједно прославити“, рекао је Маркез.
Маркеза је прошле недеље у Аустралији мењао тест Дукатија Микеле Пиро, који ће бити на стази и на овонедељној Великој награди Малезије. Из Дукатија су најавили да ће у наредним недељама објавити ко ће заменити Шпанца на последње две трке, али се очекује да прилику добије овогодишњи вицешампион Супербајка Николо Булега, који се придружио Пиру у тест тиму. Њих двојица ће извесно имати повећани обим посла током тестирања у Валенсији, заједно са Франческом Бањајом, који после тријумфа у Јапану није освојио ни један једини бод.