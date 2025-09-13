МАРКО БЕЦЕКИ СЛАВИО У СПРИНТ ТРЦИ ПРЕД ВЕЛИКУ НАГРАДУ САН МАРИНА: Марк Маркез пао и испустио победу
Возач Априлије Италијан Марко Бецеки победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Сан Марина у Мото ГП шампионату.
Бецеки је на стази "Марко Симончели" у Мизану дошао до победе у времену 19:52.96. Пре тога је Бецеки освојио и пол позицију за Велику награду Сан Марина.
Други је био возаче екипе Гресини рејсинг Шпанац Алекс Маркез, а треће место је заузео Италијан Фабио ди Ђанантонио из Пертамине. Првих пет су комплетирали Франко Морбидели (+3.526) и Педро Акоста (+6.834). Шести је кроз циљ прошао Фермин Алдегер, а редом су га пратили Лука Марини, Хорхе Мартин, Раул Фернандез и Енеа Бастијанини.
Водећи у генералном пласману возача Шпанац Марк Маркез из Дукатија није завршио трку, пошто је у шестом кругу излетео са стазе. Спринт нису завршили ни Фабио Квартараро ни Бред Бајндер, док је Франческо Бањаја трку окончао тек на 13. позицији.
Марк Маркез је водећи у генералном пласману возача са 487 бодова, док је други Алекс Маркез са 314.
Главна трка за Велику награду Сан Марина биће вожена сутра у 14 часова.