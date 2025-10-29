clear sky
ВЛАХОВИЋ ПОНОВО СТРЕЛАЦ! Србин погодио против Удинезеа (ВИДЕО)

29.10.2025. 20:20 20:24
Youtube prinstcrin/Arena Sport TV
Фото: Youtube prinstcrin/Arena Sport TV

Фудбалери Јувентуса дочекали су екипу Удинезеа у оквиру деветог кола италијанске Серије А, а поново се у центру пажње нашао српски нападач Душан Влаховић!

Наиме, српски репрезентативац је поново погодио за Стару даму из Торина, и то у раној фази утакмице.

Играо се пети минут, када је досуђен пенал, након што је Саба Гогличидзе направио прекршај, а главни арбитар је показао на белу тачку.

Одговорност је преузео управо Влаховић и смирено, ударцем по земљи, послао лопту у једну, а голмана Удинезеа у другу страну гола, за вођство црно-белих.

Како је то изгледало, можете видети у снимку испод.

Подсећања ради, ово је за српског нападача укупно шести гол ове сезоне у свим такмичењима у дресу торинског клуба, а пре само неколико месеци, причало се да је на излазним вратима, и да Јувентус жели да га прода. Ипак, ствари се брзо мењају...

Telegraf.rs

душан влаховић
Спорт Фудбал
