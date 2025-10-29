ВЛАХОВИЋ ПОНОВО СТРЕЛАЦ! Србин погодио против Удинезеа (ВИДЕО)
Фудбалери Јувентуса дочекали су екипу Удинезеа у оквиру деветог кола италијанске Серије А, а поново се у центру пажње нашао српски нападач Душан Влаховић!
Наиме, српски репрезентативац је поново погодио за Стару даму из Торина, и то у раној фази утакмице.
Играо се пети минут, када је досуђен пенал, након што је Саба Гогличидзе направио прекршај, а главни арбитар је показао на белу тачку.
Одговорност је преузео управо Влаховић и смирено, ударцем по земљи, послао лопту у једну, а голмана Удинезеа у другу страну гола, за вођство црно-белих.
Како је то изгледало, можете видети у снимку испод.
Подсећања ради, ово је за српског нападача укупно шести гол ове сезоне у свим такмичењима у дресу торинског клуба, а пре само неколико месеци, причало се да је на излазним вратима, и да Јувентус жели да га прода. Ипак, ствари се брзо мењају...
