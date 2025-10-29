clear sky
НОВЕ ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА У ЗРЕЊАНИНУ! Ево колико ћете од 1. новембра плаћати по сату и дневно

29.10.2025. 18:59
Дневник
B92.net/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Од 1. новембра на снагу ступају нове цене паркирања за Град Зрењанин.

Нове цене се односе на јавна паркиралишта, где се спроводи контрола и наплата паркирања (ЦРВЕНА, ЖУТА и ЗЕЛЕНА ЗОНА), као и на посебна паркиралишта ("ЖИТНИ ТРГ" и паркинг "ПРЕВЛАКА" код Културног центра).

У складу са закључком са седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 12.09.2025., којом се даје сагласност на измену плана и програма пословања ЈКП Пијаце и паркинзи Зрењанин, од дана 01.11.2025, примењују се нове цене паркирања:

ЦРВЕНА ЗОНА: 1 час /70,00 дин. ДНЕВНА КАРТА: 490,00 дин.

ЖУТА ЗОНА: 1 час / 60,00 дин. ДНЕВНА КАРТА: 490,00 дин.

ЗЕЛЕНА ЗОНА: 1 час / 50,00 дин. ДНЕВНА КАРТА: 420,00 дин. е-ППК: 1.500,00 дин.

Војводина Банат
