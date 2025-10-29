КО ЋЕ НА ЕНГЛЕЗЕ? И Лука Јовић се повредио
Лоше вести за репрезентацију Србије, нападач Лука Јовић доживео је повреду током утакмице Купа Грчке, где његов АЕК играо против Илијакоса.
Српски фудбалер је у једном дуелу осетио бол и морао да затражи измену, а према првим информацијама, још увек није позната тежина повреде нити колико ће трајати његов опоравак.
У АЕК-у су потврдили да ће се прецизнија дијагноза знати након детаљних лекарских прегледа, али већ сада је јасно да постоји озбиљна бојазан да ће Јовић морати да паузира.
Уколико се испостави да Јовић не може да наступи, селектор ће бити принуђен да се ослони на Душана Влаховића, као и на младе снаге које тек куцају на врата репрезентације. Као потенцијална алтернатива помиње се Михајло Цветковић, талентовани нападач Андерлехта, који је у Белгији све запаженији и показује озбиљан голгетерски инстинкт.
Србија би тако могла да уђе у дуел са једним класичним нападачем, што додатно компликује ситуацију пред важан меч у којем ће “орлови” покушати да изненаде фаворизоване Енглезе.
У АЕК-у и Фудбалском савезу Србије сада са зебњом чекају резултате прегледа.
Telegraf.rs