”НЕ БЕЖИМО ОД УЛОГЕ ФАВОРИТА, ДОШЛИ СМО ПО ПОБЕДУ” Пикси: Летонци не излазе са белом заставом
Фудбалери Србије сутра од 15 сати у Риги против Летоније играју утакмицу квалификација за Светско првенство, а пред тај сусрет новинарима се обраћа селектор Орлова, Драган Стојковић Пикси.
Подсетимо, Србија ће три дана касније, 9. септембра на стадиону "Рајко Митић" од 20.45 часова дочекати Енглеску.
Шта очекује од Летоније?
- Сваки тренер има стратегију у глави и објашњава играчима због чега се то ради. Једноставно, визију утакмице морате да пренесете играчима. У фудбалу је све важно. Посед лопте, квалитет реализације, одбрана... Много има елемената да бисте били квалитетан тим. Морате да буде перфектни, а она је јако тешко достижна. Може Летонија да доминира и има посед ако им ми дозволимо. Од нас пуно зависи. Сви имамо стратегије, није ово пријатељска утакмица. Очекујем добру игру и Летонију која ће бити максимално мотивисана. И они праве своју математику. Дошли смо по победу и да идемо кући - закључио је Пикси!
Улога фаворита припада Србији!
- Човек је рекао истину, не можемо да бежимо од тога. Све има значаја, али не мора да има предност. То мора да се покаже на терену. Како се зовеш, где играш, то не пије воду. Из тих разлога се дешавају изненађења. Управо због тога морамо бити професионални до коске и неће бити проблем. Постоји разлика, али знам да Летонци не излазе са белом заставом и да се предају тако лако - додаје Пикси!
О Енглеској тек после Летоније!
- За нас најважнија утакмица је меч у Риги сутра од 16 часова. И не говорим да бих ја ту паметовао, него ја то тако гледам. Зато нисмо ниједну реч проговорио о Енглезима, они ће ме интересовати тек сутра, када се буде завршило. Ако тако размишљате, а морате тако, то је једини предуслов да будеш успешан и да се надаш добром резултату и победи. Ми смо у Ригу дошли уз сав респект према тиму Летоније, да одиграмо квалитетно добро, да извучемо бенефит из такве утакмице и добре игре. На крају крајева, бодови су исти и против ових, оних и оних трећих, тако да сваки бод је важан, да будемо што успешнији, да бодовни салдо буде што већи, то је боља ствар за нас - јасан је селектор Србије!
O изнеђењима у квалификацијама за Мундијал?
- Напредак у свим спортовима је евидентан, тога смо сви свесни, фудбалске организације, у фитнесу. Све је боље него раније. Професионализам достиже неки врхунац. И у том неком простору ви немате простора за емоције. То је суви професионализам, велико задовољство да играте за своју државу и репрезентацију. Играчи морају да знају да се носе и у победи, али и те како више да се носе у поразу. Да, чињеница је да резултати које смо виђали раније, да нас то тера да будемо изузетно озбиљни и опрезни против тимова, ма како се они звали. У супротном вас све води у амбис. Свесни смо ситуације, а ја као тренер који треба да мотивише играче, који треба да уради састанак где ће све рећи и на крају крајева тражити да се понашају у том духу, то је нешто што је неминовно. Увек је важно да се то нагласи, никако да кажете једно и да кажете да сте сигурни, људи брзо забораве, али ту смо да их подсетимо. Много великих екипа по традицији, квалитету, милијардама које су углагали нису отишли на СП, а ми као мала земља смо успели да вежемо два велика такмичења. То што нисмо направили већи резултат је ствар анализе и истрпели смо критике што је нормално, али настављамо да се боримо - рекао је Пикси!
Мотивација после Светског првенства?
- Пре свега, велика је част што сам селектор репезентације, што презентујем своју земљу, зато сам овде. Наравно, дајем све од себе да учим своје играче, да представим земљу и направим добар резултат. Надам се да ћемо донети добар резултат нашој земљи и нама самима. Пун сам мотивације, посебно сада на почетку квалификација за Светско првенство. Желимо да одведемо Србију на СП у САД. Борићемо се за то, то желимо - јасан је селектор Орлова.
Здравствено стање у екипи?
- Што се здравственог стања тиче, све је у најбољем реду. Нема никаквих примедби од понедељка, сви су расположени и добро су тренирали. Тренер је срећан због тога, када не мора да прилази и када играчи не дају информације које не жели да чује. Нисам видео лекара овде и дај Боже да га не гледам до краја.
Пикси о сусрету са Пешићем у Риги!
- Донели смо неке поклоне, да човек поједе нешто и да се освежи. Човек је овде дуго, а до финала има још доста, па да се окрепе мало. Супер једно дружење и имамо одличан однос, то су две породице које треба да сарађују, кошаркашка и фудбалска. Добро је да будемо подршка једни другима. Ми навијамо за наше кошаркаше на Европском првенство. Испало је да је Рига српски град ових дана. Све најбоље им желимо и верујем да и они нама исто то желе.
Да ли је селектор пратио наше играче који су играли у Летонији?
- Искрено нисам толико пратио. Био сам фокусиран на играче који су окосница наше репрезентације и занимала ме је њихова форма и стање. Упознат сам са именима које сте поменули. Нисам изненађен именима које сте поменили. Знам о коме се ради (Лемајић, Илић)... Пратим, знам ко су. Јако ми је драго да некада играчи иду у добром правцу и да се развијају.
Селектор Србије открио шта је највећа опасност Летоније!
- Главна опасност Летоније може бити ако то схватимо неозбиљно. То може бити проблем, али верујем да до тога неће доћи. Имамо респект према свима у групи. Најважнија је следећа утакмица. Комплетан фокус и концентрација биће усмерено на сутрашњу утакмицу, тако да упознати смо са квалитетима Летоније. Претпостављам да и ви знате, а и ја поготово у ком саставу ће изаћи и са каквим тактичким замислима. Наша екипа ће бити потпуно спремна. Много озбиљно мора да се схвати утакмица и не сумњам у наше играче да се спремају на такав начин - рекао је Пикси на почетку свог излагања.