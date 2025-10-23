broken clouds
ХОР ОПШТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА БРИЉИРАО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ Прво место за „Карловачку јесен”

23.10.2025. 09:19 09:34
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
а
Фото: ФБ Општинско удружење пензионера

Два дана након што је прославио десетогодишњицу постојања и рада, 16. октобра хор Општинског удружења пензионера из Сремских Карловаца „Карловачка јесен“ под диригентском управом Власте Малешевић, освојио је прво место на 20. Сусрету хорова удружења пензионера Србије у Аранђеловцу, што је и својеврсна награда за јубилеј.

На тој традиционалној хорској манифестацији која је однедавно добила и такмичарски карактер, ове године наступило је 15 хорова из читаве Србије, а Карловчани су се представили са композицијама „Девојка на студенцу“, „Коловођа“ и „Вечерњи звон“. У последњој нумери као солиста наступио је Владимир Рапченко, који је и одрецитовао своју песму писану на српском и руском језику „Браћа“. 

Лауреати наступили и на Сајму за пензионере
Фото: ФБ Општинско удружење пензионера

По речима диригенткиње Власте Малешевић, то је највећи успех који је хор остварио до сада и признање за труд члановa.

– Хор у просеку има 18 чланова којима није тешко да долазе на пробе и са удаљенијих места у којима живе као што су на пример Банстол и Нови Сад, јер им пуно значи та врста забаве и утрошка слободног времена – каже Власта Малешевић. – Састајемо се два пута седмично од пролећа до јесени. Композиције које изводимо су  прилагођене саставу хора, а за све ове године и наступе на манифестацијама као што је Сусрет хорова чији смо и ми били домаћин 2016. године, већ смо изградили богат репертоар.

Победнички пехар у рукама Карловчана
Фото: ФБ Општинско удружење пензионера

Након Аранђеловца хор „Карловачка јесен“ је наступио са истим репертоаром и на Сајму за пензионере који је одржан 18. и 19. октобра у Новом Саду. 

Победницима 20. Сусрета хорова удружења пензионера Србије већ су стигле понуде за  гостовања у Сремској Митровици и Сомбору. 

