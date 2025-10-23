СВЕЧАНОСТ ЗА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА СОМБОРА ОД ФАШИСТИЧКЕ ОКУПАЦИЈЕ Одржана академија, а ево ко је добио највиша градска признања
После троипогодишње окупације под Хортијевим фашистичким режимом, свега један дан након ослобођења Београда, претходница трупа Трећег украјинског фронта совјетске Црвене армије ушла је, 21. октобра 1944. у преподневним сатима у Сомбор.
Неколико часова касније у овај град су почели да улазе и борци Народноослободилачке војске Југославије, односно околних партизанских одреда, међу којима и једна чета Сомборског партизанског одреда.
Поводом обележавања 81. годишњице ослобођења Сомбора у великој сали градске скупштине одржана је свечана академија и уручено једно од два највиша градска признања „Октобарска награда“ која је ове године припала Јову Ћати, дугогодишњем директору овдашње Средње пољопривредне школе.
На свечаној академији, коју су својим наступом увеличали и чланови СКУД „Извор“ из Станишића, градоначелник Антонио Ратковић је истакао да сламање фашизма и нацизма није било само војна победа, већ морални тријумф човечанства над злом тиранијом и мржњом, и поновно успостављање слободе, достојанства и вере у хуманост.
- Суштински значај сламања фашизма лежи управо у тој универзалној лекцији: да се тоталитаризам, расизам и насиље никада и нигде не смеју толерисати. Ослободилачка борба није била само војни сукоб, већ пре свега морална и идеолошка победа. Она нас обавезује да трајно негујемо тековине антифашизма, сећајући се оних који су дали своје животе за светлију будућност. Обележавање датума ослобођења Сомбора, није само пуко сећање на прошлост, већ и завет садашњости и будућности – да будемо будни чувари слободе, правде и суживота, никада не дозвољавајући да се сенка најмрачније идеологије поново надвије над нашим градом, али и читавим светом - поручио је сомборски градоначелник, који је у присуству бројних гостију уручио Јову Ћати Октобарску награду града Сомбора, као признање за животно дело.
Јово Ћато, аутор бројних стручних текстова и приручника који се користе у настави, рођен је 1958. године у Прибељцима, 1982. године је завршио Пољопривредни фа-култет у Београду и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде, а од 2014. до 2023. године је био директор Средње пољопривредно-прехрамбене школе у Сомбору. Током вишедеценијског рада у области средњошколског образовања дао је изузетан допринос унапређењу наставне праксе. Увођењем иновативних метода у настави, посебно њеним исходима, значајно је утицао на побољшање квалитета образовања у школи и широј заједници.
Непосредно пре свечане академије, бројне делегације су положиле венце на Споменик партизанским борцима,Споменик борцима Црвене армије, Споменик бугарским жртвама и Споменик жртвама фашистичког терора.