НЕ ПРОПУСТИТЕ ФУТОШКУ КУПУСИЈАДУ Празник породице, традиције и доброг расположења
Традиционална манифестација, Футошка купусијада, биће одржана у суботу, 25. октобра од 11.30 часова у том приградском насељу, с тим да ће дан раније, у петак, бити организована Мини купусијада, чији ће домаћин бити ОШ „Мирослав Антић”.
Јединствена манифестација, која промовише аутохтону сорту - футошки купус, као и културно наслеђе, организована је под покровитељством Града Новог Сада, уз подршку Месне заједнице Футог, КЦ „Младост”, Удружења „Футошки купус”, Пољопривредне школе са домом ученика Футог, као и основних школа „Мирослав Антић” и „Десанка Максимовић”.
- За разлику од других сличних манифестација, Футошка купусијада је једина у земљи посвећена искључиво аутохтоној сорти футошког купуса, подсећајући нас на значај производње здраве хране у здравој животној средини - објашњавају организатори.
Први дан манифестације посвећен је најмлађима, тако да ће сутра на Мини купусијади бити приказани ликовни и литерарни радови деце из футошких школа и вртића.
Главни програм манифестације почиње у суботу, од 11.30 часова, културно-забавним програмом и наступима Ансамбла народних игара и песама КЦ „Младост” са гостима – ансамблом „Велико коло”, али и деце из футошких вртића, школа и клубова, хора КЦ „Младост”, Плесног студија МБМ, бендова „Грин Лајн” и „Битанге”. Свечано отварање Купусијаде заказано је за 12 часова, а након тога у 12.30 публици ће се представити популарна млада јутјуберка Арија, која ће одржати концерт.
Посебна пажња и ове године посвећена је најмлађима - очекује их богат пратећи програм - дружење уз Хаос аниматоре, маскоте, бјути салон за луде фризуре и шљокице, тетоваже, као и чоко бар и друга изненађења.
Традиционална такмичења у кувању јела од слатког футошког купуса и избор за „Најтежу главицу футошког купуса” окупиће бројне такмичаре, с тим да ће најбољи бити проглашени у 14 часова. Организатори поручују да је ова манифестација празник породице, традиције и доброг расположења.