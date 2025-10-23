РАСИМ ЉАЈИЋ: "Дао бих 100 премијерских функција за једну титулу"
Прошло је годину дана откако је нова управа стигла у Партизан и кренула да постепено враћа великана на ноге.
Дугови се полако смањују, али се и даље чека резултатски помак. Одабрали су црно-бели да се ослоне на своју младост, мада је то било и нужно у датој ситуацији, а очекује се да у том погледу инкасирају озбиљну цифру.
Расим Љајић је у разговору за Моцарт спорт сумирао учињено до сада откако је стигао у Партизан.
"Ми сад имамо да су навијачи су стрпљиви, свесни стања у којем смо затекли Партизан. Имамо и основу да се надамо да то што желимо можемо да направимо захваљујући потенцијалу играчког кадра који су многи оспоравали. Вредност наших младих играча је за само неколико месеци са 17.000.000 евра скочила на близу 40.000.000 евра и може само да расте. Имамо два важна фактора. Један је амбијент око клуба, други представља потенцијал играчког кадра. Сад нам је потребан квалитетан резултат да искорачимо и направимо продор који ће нас водити ка потпуно другачијем Партизану. Све то не може без Омладинске школе и стварања услова за развој младих нараштаја. Стално се говори о потенцијалу, а нема ништа горе по потенцијал, него управо то што се стално говори о њему. Шта вам вреди ако се не остварује? "
Шта то конкретно значи?
"Хоћемо да Партизан буде регионални хаб за таленте из читавог региона. Да би се то остварило, потребни су нам услови. Можда не можемо да плаћамо као што могу Салцбург и Лајпциг, међутим, кад водите рачуна о детету као о властитом, паре неће бити пресудне. Имали смо ситуацију да Црвена звезда може да плати талентовану децу више од нас, колико год родитељ тражи и дете оде тамо. Ми нећемо да се тркамо са било ким, трошимо новац као пијани милионери, јер то не води никуд. План је да кроз Академију изградимо комплетну личност. Не само фудбалера, него људе, јер многи дечаци неће постати играчи, а не желимо да стварамо социјалне случајеве од оних који прекину каријеру. То је стратегија."
Дотакао се Љајић модела које би преузео од других клубова.
"Од сваког помало. Имате Ајаксову омладинску школу, организацију као Лајпцигову, а начин функционисања по угледу на Салцбург. Дакле, све примере добре праксе ваља применити. Не постоји могућност да можете механички нешто да пресликате, због низа разлога, али све најбоље примере можете да покушате да примените."
А модел би био аутентичан.
"Динамо је то био више по резултатима него по унутрашњој организацији. Пре бих рекао да је у питању успешна импровизација Здравка Мамића него што је клуб функционисао као озбиљан на свим нивоима. Кад направите резултат, из далека посматрано видите само површину, захваљујући успесима и финансијској моћи, изгледао је надмоћно у односу на конкуртенте. По свему осталом то, ипак, није. Ми имамо потенцијал да постанемо регионални лидер, захваљујући доброј инфраструктури „Земунела“ и солидној бази, коју ваља усавршавати. Пре свега на плану унутрашње спортске организације, са новим људима који ће нове стандарде примењивати, имали бисмо велику шансу да то направимо. И да будемо буквално модел за цео регион. Модел за који мислимо да је примењив за многе друге клубове из региона, а то је стварање сопствених играча. Пре него довођење фудбалера из Африке или Азије. Наравно да нећемо бежати од довођења талената са других континената, јер се такве инвестиције често исплате и онда смо ми као нека међустаница момцима до великих европских клубова. Они ће сутра вредети више него што ће нас коштати њихов ангажман."
Дао је одговор и на занимљиво питање - да ли би волео једног дана да постане премијер или да буде на садашњој позицији и рукује се у ложи стадиона „Сантјаго Бернабеу“ са челницима Реала пред утакмицу Лиге шампиона?
"Дао бих 100 премијерских функција за једну титулу. Верујте ми! Бога ми! Понављам, 100 функција премијера за једну титулу бих дао."