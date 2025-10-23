НОВИ САД ОБЕЛЕЖАВА 81 ГОДИНУ ОД ОСЛОБОЂЕЊА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Дан када се слобода вратила у град, мештани ослободиоце дочекивали на улицама са заставама
Данас се обележава Дан ослобођења Новог Сада у Другом светском рату, када су пре 81 годину борци Новосадског партизанског одреда 1944. године ослободили град, а из њега се повукле последње фашистичке окупационе трупе.
Након три и по године окупације, крајем октобра 1944. године, у Нови Сад су ушле јединице Народнослободилачке војске Југославије, а убрзо и Црвена армија, а са њима и слобода. Борба и отпор Новосађана су, током Другог светског рата, праћени великом погибијом и огромном материјалном штетом. Погинуло је више од 550 учесника НОБ-а, од тога у оружаним јединицама 200, у позадини 35, док је обешених и стрељаних било 67, убијених на ислеђивању седморо, а умрлих у затворима и логорима 239. Погинуло је и више од 5.000 становника, свих узраста, оба пола, различитих националности, а понајвише Срба и Јевреја. Живот је изгубио сваки дванаести житељ. Нови Сад је био осиромашен и у рушевинама, без иједне читаве фабрике, с уништеном електричном централом, без трамвајског саобраћаја, водовода и канализације, без иједног моста и с готово 20.000 становника мање у поређењу с 1941. годином.
Према општеприхваћеним подацима о ослобођењу 2. батаљон Новосадског партизанског одреда је 23. октобра 1944. године поставио заставу на Градску кућу, што је симболично означило крај окупације, а око 11 часова у Нови Сад су стигле и две чете 1. батаљона Новосадског партизанског одреда, док су у 13 часова стигли делови јединица Главног штаба Војводине и 7. војвођанска бригада. Свештеник у Успенској и Алмашкој цркви, први послератни градоначелник Новог Сада и народни посланик прота Алимпије Поповић забележио је догађаје тог октобарског поподнева пре 81 годину. Према његовим белешкама мађари окупатори су град напустили неколико дана пред ослобођење, док су Немци то учинили у недељу, 22. октобра, у 15 часова, претходно разрушивши оба моста. Од тог тренутка је град био слободан.