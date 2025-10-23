broken clouds
НОВИ САД ОБЕЛЕЖАВА 81 ГОДИНУ ОД ОСЛОБОЂЕЊА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Дан када се слобода вратила у град, мештани ослободиоце дочекивали на улицама са заставама

Данас се обележава Дан осло­бо­ђе­ња Но­вог Са­да у Дру­гом свет­ском ра­ту, ка­да су пре 81 го­ди­ну бор­ци Но­во­сад­ског пар­ти­зан­ског од­ре­да 1944. го­ди­не осло­бо­ди­ли град, а из ње­га се по­ву­кле по­след­ње фа­ши­стич­ке оку­па­ци­о­не тру­пе.

На­кон три и по го­ди­не оку­па­ци­је, кра­јем ок­то­бра 1944. го­ди­не, у Но­ви Сад су ушле је­ди­ни­це На­род­но­сло­бо­ди­лач­ке вој­ске Ју­го­сла­ви­је, а убр­зо и Цр­ве­на ар­ми­ја, а са њи­ма и сло­бо­да. Бор­ба и от­пор Но­во­са­ђа­на су, то­ком Дру­гог свет­ског ра­та, пра­ће­ни ве­ли­ком по­ги­би­јом и огром­ном ма­те­ри­јал­ном ште­том. По­ги­ну­ло је ви­ше од 550 уче­сни­ка НОБ-а, од то­га у ору­жа­ним је­ди­ни­ца­ма 200, у по­за­ди­ни 35, док је обе­ше­них и стре­ља­них би­ло 67, уби­је­них на исле­ђи­ва­њу сед­мо­ро, а умр­лих у за­тво­ри­ма и ло­го­ри­ма 239. По­ги­ну­ло је и ви­ше од 5.000 ста­нов­ни­ка, свих уз­ра­ста, оба по­ла, раз­ли­чи­тих на­ци­о­нал­но­сти, а по­нај­ви­ше Ср­ба и Је­вре­ја. Жи­вот је из­гу­био сва­ки два­на­е­сти жи­тељ. Но­ви Сад је био оси­ро­ма­шен и у ру­ше­ви­на­ма, без ијед­не чи­та­ве фа­бри­ке, с уни­ште­ном елек­трич­ном цен­тра­лом, без трам­вај­ског са­о­бра­ћа­ја, во­до­во­да и ка­на­ли­за­ци­је, без ијед­ног мо­ста и с го­то­во 20.000 ста­нов­ни­ка ма­ње у по­ре­ђе­њу с 1941. го­ди­ном.

Но­ви Сад је био оси­ро­ма­шен и у ру­ше­ви­на­ма  и с го­то­во 20.000 ста­нов­ни­ка ма­ње у по­ре­ђе­њу с 1941. го­ди­ном

Пре­ма оп­ште­при­хва­ће­ним по­да­ци­ма о осло­бо­ђе­њу 2. ба­та­љон Но­во­сад­ског пар­ти­зан­ског од­ре­да је 23. ок­то­бра 1944. го­ди­не по­ста­вио за­ста­ву на Град­ску ку­ћу, што је сим­бо­лич­но озна­чи­ло крај оку­па­ци­је, а око 11 ча­со­ва у Но­ви Сад су сти­гле и две че­те 1. ба­та­љо­на Но­во­сад­ског пар­ти­зан­ског од­ре­да, док су у 13 ча­со­ва сти­гли де­ло­ви је­ди­ни­ца Глав­ног шта­ба Вој­во­ди­не и 7. вој­во­ђан­ска бри­га­да. Све­ште­ник у Ус­пен­ској и Ал­ма­шкој цр­кви, пр­ви по­сле­рат­ни гра­до­на­чел­ник Но­вог Са­да и на­род­ни по­сла­ник про­та Алим­пи­је По­по­вић за­бе­ле­жио је до­га­ђа­је тог ок­то­бар­ског по­по­дне­ва пре 81 го­ди­ну. Пре­ма ње­го­вим бе­ле­шка­ма ма­ђа­ри оку­па­то­ри су град на­пу­сти­ли не­ко­ли­ко да­на пред осло­бо­ђе­ње, док су Нем­ци то учи­ни­ли у не­де­љу, 22. ок­то­бра, у 15 ча­со­ва, прет­ход­но раз­ру­шив­ши оба мо­ста. Од тог тре­нут­ка је град био сло­бо­дан.   

