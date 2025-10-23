ЕВРОЛИГА: Црвена звезда вечерас дочекује Басконију у шестом колу
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће вечерас од 21 час у Београдској арени екипу Басконије у утакмици шестог кола Евролиге.
"Имају квалитет, брзину, начин игре који Звезди не одговара, тако да... Сличне екипе, као на пример против Париза у припремном периоду, показују да постоје одређене потешкоће против таквих врста одбране. У том смислу, важно је да имамо фокус 40 минута - нема опуштања. Они неће одустати од свог стила, играју јако брзо, имају доста 'физике' на свим позицијама. Важно је да ми мислимо о нама и ту еуфорију која се створила око терена исконтролишемо. Није то лако. Увек постоје различите методе и са тренерове стране. Међутим, пораз као пораз овде није опција. А једини начин је да почнеш да размишљаш као 'ундердог'. Треба поштовати противника више него иначе без обзира на то како се зове", изјавио је тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи утакмице са Басконијом.
"Има индивидуалних и тимских разговора. Увек истичемо шта је нама важније, чак и ако се деси пораз. Морамо да знамо шта да радимо чак иако се деси пораз", додао је Обрадовић.
Тренер Звезде ће на утакмици против Басконије имати на располагању капитена Огњена Добрића и центра Уроша Плавшића, али због повреда за "црвено-беле" неће играти Девонте Грејем, Ајзеа Кенан, Хасиел Риверо, Џоел Боломбој и Тајсон Картер.
"Близу сам, јако сам близу. Зато сам и тренирао напорно свих ових дана. Прескочио сам утакмицу са Илиријом, иако сам био здрав за њу. Али тако смо одлучили и ближи сам повратку у Евролиги. Сада сам здрав, то је најбитније. Ту сам шта год да треба. Кренули смо лоше, осећала се нервоза, не могу да кажем лоша атмосфера, али није функционисало како смо замислили. Кренуло је победом у Истанбулу, а онда са Сашом смо направили низ. За сада све функционише како треба, имамо против Басконије прилику да је наставимо", рекао је Добрић.
Црвена звезда је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележила три победе и два пораза, док Басконија има скор 0/5.