06.09.2025.
Нови Сад
СУБОТА - СРПСКИ ДАН У РИГИ: Фудбалери праве увертиру кошаркашима, иду на победу над Летонијом (15)

06.09.2025. 06:40 06:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Србије играју данас (субота) у 15 часова против Летоније у Риги у квалификацијама за Светско првенство 2026.

„Орлови“ су отишли у добром расположењу на ово гостовање, а селектор Драган Стојковић је јасно ставио до знања шта је циљ – победа. 

Улога фаворита је на страни српске селекције. 

– Сваки тренер има стратегију у глави и објашњава играчима због чега се то ради. Једноставно, визију утакмице морате да пренесете играчима. У фудбалу је све важно. Посед лопте, квалитет реализације, одбрана... Много има елемената да бисте били квалитетан тим. Морате да буде перфектни, а она је јако тешко достижна. Може Летонија да доминира и има посед ако им ми дозволимо. Од нас пуно зависи. Сви имамо стратегије, није ово пријатељска утакмица. Очекујем добру игру и Летонију која ће бити максимално мотивисана. И они праве своју математику. Дошли смо по победу и да идемо кући – истакао је Драган Стојковић Пикси!

Фудбалери ће направити увертиру за оно што навијаче Србије очекује касније у суботу – кошаркаши играју исто у Риги, осмину финала Евробаскета против Финске од 20.45 часова. 

Србија ће три дана касније, 9. септембра на стадиону "Рајко Митић" од 20.45 часова дочекати Енглеску.

фудбалска репрезентација србије мундијал мундијал 2026 фудбалери србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
