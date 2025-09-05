СУБОТА - СРПСКИ ДАН У РИГИ: Фудбалери праве увертиру кошаркашима, иду на победу над Летонијом (15)
Фудбалери Србије играју данас (субота) у 15 часова против Летоније у Риги у квалификацијама за Светско првенство 2026.
„Орлови“ су отишли у добром расположењу на ово гостовање, а селектор Драган Стојковић је јасно ставио до знања шта је циљ – победа.
Улога фаворита је на страни српске селекције.
– Сваки тренер има стратегију у глави и објашњава играчима због чега се то ради. Једноставно, визију утакмице морате да пренесете играчима. У фудбалу је све важно. Посед лопте, квалитет реализације, одбрана... Много има елемената да бисте били квалитетан тим. Морате да буде перфектни, а она је јако тешко достижна. Може Летонија да доминира и има посед ако им ми дозволимо. Од нас пуно зависи. Сви имамо стратегије, није ово пријатељска утакмица. Очекујем добру игру и Летонију која ће бити максимално мотивисана. И они праве своју математику. Дошли смо по победу и да идемо кући – истакао је Драган Стојковић Пикси!
Фудбалери ће направити увертиру за оно што навијаче Србије очекује касније у суботу – кошаркаши играју исто у Риги, осмину финала Евробаскета против Финске од 20.45 часова.
Србија ће три дана касније, 9. септембра на стадиону "Рајко Митић" од 20.45 часова дочекати Енглеску.