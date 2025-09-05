ПРИПРЕМИЛИ ТАКТИКУ ЗА ФИНЦЕ – Капитен Јовић: Спремни смо, не обазиремо се на наш тежи пут
Репрезентативац Србије у кошарци Стефан Јовић изјавио је пред утакмицу против Финске да је екипа спремна за осмину финала Европског првенства у Риги.
Кошаркаши Србије играће у суботу у Риги од 20.45 часова.
– Спремили смо се добро, тренинг који смо сада управо завршили је стварно био на високом нивоу. Припремали смо тактику за Финце, који доста трче, шутирају за три поена и базирају игру око Лаурија Марканена. Немају унутрашњу игру, што је можда за нас, да кажемо атипично. Играли смо и неке утакмице у квалификацијама са њима. Ова екипа - осим Марканена због НБА - игра дуго заједно и добро знају шта хоће и шта раде, имали смо два дана, добро смо се одморили и припремили, са нестрпљењем ишчекујемо меч – рекао је Јовић новинарима после тренинга.
Он је навео да је Марканен главни играч Финске, али да он није једна претња за "орлове".
– Свакако да је он фокус, имамо и Сасуа Салина који је искусан играч и много тога доноси доброг. Плејмејкери су исто интересантни, свакако Марканен није једини – изјавио је српски кошаркаш.
Јовић је нагласио да одбрана Србије може да буде још боља у наставку првенства.
– Оно што знамо и кроз прошло такмичење у Паризу, а и из Маниле што вучемо је агресивност. Тада смо имали много лаких поена из транзиције због такве одбране, то сада није случај, али на то треба да се базирамо. Морамо да користимо боље бонус фаулове, то је јасан показатељ. Поготово за сутра, за екипу која много трчи и шутира, биће неопходно да будемо у фокусу – рекао је Јовић.
Српски кошаркаш је нагласио да је екипи пријао слободан дан после пораза од Турске.
– Више смо се посветили да одемо на ручак, да се мало испричамо и да се слегну утисци, да видимо шта смо радили добро, а шта лоше. То време проведено је дало апсолутно резултате, види се по тренингу. То краси овај тим – додао је Јовић.
Он је навео да екипа размишља тренутно само о Финској и да се не бави потенцијалним противницима у наставку ЕП.
– Калкулације које су биле пред утакмицу са Турском јасно су дефинисале пут. Ми сад имамо тежи пут, они лакши, али не осврћемо се на то, ситуација је таква каква јесте за нас. Свака утакмица је финале, прво Финска, тако се спремамо за даље – рекао је српски кошаркаш.
Јовић је изјавио да му је драго што се Алекса Аврамовић данас могао да тренира, након што је повредио пету на утакмици против Турске.
– Није било пријатно с обзиром да смо знали да Алекса има потешкоћа и пре саме утакмице и тај начин како је он изашао са терена, отишао у свлачионицу, свашта нам је прошло кроз главу. Увек имамо спремне играче који ће да замене и преузму одговорност. Драго ми је да је тренирао и да је боље данас. Свако од нас има своју улогу – поручио је Јовић.
Победник меча између Србије и Финске играће у четвртфиналу ЕП против бољег из дуела Француска - Грузија.