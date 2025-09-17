СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ НОВИ ЧЛАН КУЋЕ СЛАВНИХ ШПАНСКЕ КОШАРКЕ: Председник КСС Небојша Човић честитао Карију
Селектор сениорске репрезентације Србије Светислав Пешић постао је члан Куће славних коју је Кошаркашки савез Шпаније основао у сарадњи са престижним листом АС 2019. године.
Пешић је једини тренер који је члан класе 2025, а која ће бити крунисана 16. октобра у Љеиди. Међу играчима и играчима који су добили престижно признање су Руди Фернандес, Ђорди Виљакампа, Луци Паскуа и Ана Белен Алваро, као и Џо Арлаускас. Осим њих, ту су и судија Сантјаго Фернандес и два клуба Хувентуд и Естудијантес.
"Светислав Пешић је један од великана европских тренерских клупа. У Шпанији је водио Ђирону, са којом је освојио ФИБА Куп Радивоја Кораћа 1995, Валенсију, а посебан траг оставио је у Барселони, са којом је освојио две титуле првака Шпаније, три купа и прву Евролигу у историји клуба – 2003. године“, наводи се у саопштењу које је лист АС објавио на свом сајту.
Председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић честитао је Пешићу на како је навео изузетном признању.
"Ова вест није изненађење за све нас који знамо шта Пешић значи за европску и светску кошарку. Његов допринос шпанској кошарци је огроман – не само кроз трофеје које је освајао, већ и кроз професионализам, знање и ауторитет који је пренео на генерације играча и тренера. Нажалост, често се наши људи много више цене у иностранству него у Србији, али верујем да и овде знају да је Пешић врхунски тренер и лидер", рекао је Човић.
Кућа славних шпанске кошарке имаће од ове године 73 члана, а осим Светислава Пешића, у њој се од 2021. години налази и Божидар Маљковић.