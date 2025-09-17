scattered clouds
19°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ НОВИ ЧЛАН КУЋЕ СЛАВНИХ ШПАНСКЕ КОШАРКЕ: Председник КСС Небојша Човић честитао Карију

17.09.2025. 19:38 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
pesic
Фото: fiba.basketball

Селектор сениорске репрезентације Србије Светислав Пешић постао је члан Куће славних коју је Кошаркашки савез Шпаније основао у сарадњи са престижним листом АС 2019. године.

Пешић је једини тренер који је члан класе 2025, а која ће бити крунисана 16. октобра у Љеиди. Међу играчима и играчима који су добили престижно признање су Руди Фернандес, Ђорди Виљакампа, Луци Паскуа и Ана Белен Алваро, као и Џо Арлаускас. Осим њих, ту су и судија Сантјаго Фернандес и два клуба Хувентуд и Естудијантес.

"Светислав Пешић је један од великана европских тренерских клупа. У Шпанији је водио Ђирону, са којом је освојио ФИБА Куп Радивоја Кораћа 1995, Валенсију, а посебан траг оставио је у Барселони, са којом је освојио две титуле првака Шпаније, три купа и прву Евролигу у историји клуба – 2003. године“, наводи се у саопштењу које је лист АС објавио на свом сајту.

Председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић честитао је Пешићу на како је навео изузетном признању.

"Ова вест није изненађење за све нас који знамо шта Пешић значи за европску и светску кошарку. Његов допринос шпанској кошарци је огроман – не само кроз трофеје које је освајао, већ и кроз професионализам, знање и ауторитет који је пренео на генерације играча и тренера. Нажалост, често се наши људи много више цене у иностранству него у Србији, али верујем да и овде знају да је Пешић врхунски тренер и лидер", рекао је Човић.

Кућа славних шпанске кошарке имаће од ове године 73 члана, а осим Светислава Пешића, у њој се од 2021. години налази и Божидар Маљковић.

светислав пешић кућа славних
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕШИЋ ОТКРИО ШТА ЈЕ РЕКАО ИГРАЧИМА НАКОН ЕП: Они су устали и аплаудирали ми
спорт

ПЕШИЋ ОТКРИО ШТА ЈЕ РЕКАО ИГРАЧИМА НАКОН ЕП: Они су устали и аплаудирали ми

14.09.2025. 13:57 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај