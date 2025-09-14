ПЕШИЋ ОТКРИО ШТА ЈЕ РЕКАО ИГРАЧИМА НАКОН ЕП: Они су устали и аплаудирали ми
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић говорио је учешћу наше репрезентације на Европском првенству у Риги.
„Орлови“ су елиминисани у осмини финала од Финске, а наступ су обележиле велике тегобе с повредама играча, најпре капитена Богдана Богдановића, те Алексе Аврамовића и Тристана Вукчевића.
Популарни Кари је открио шта је рекао играчима након шампионата.
– Моја комуникација са свим играчима је увек до краја била отворена, уз апсолутно узајамно поштовање и респект. Када се изгуби утакмица, десило се… Како даље? Не смеју се пореметити међуљудски односи. Ти односи се морају сваког дана тренирати. Тако се гради и развија екипа, без обзира на успехе или поразе. Пре но што смо се растали рекао сам им: „Кад победите, онда добијете честитке, пре свега од својих најближих, родбине, пријатеља, а када изгубимо и не остваримо наше снове, ја вас и даље прихватам као моје пријатеље и никада вам ништа нећу замерити, јер знам да сте желели најбоље!” Рекао сам им и то да је тешко носити одговорност и притисак јавности који се ствара пред овако значајна такмичења, али да тај притисак има и позитивних страна. Он те тера да још боље тренираш и тера те да повећаш посвећеност и одговорност и према себи и према екипи. За крај сам им поручио да, када следећи пут буду позвани у репрезентацију, морају да знају – кад заврше своје обавезе према клубовима – да апсолутни приоритети треба да им буду њихово здравље и њихова посвећеност репрезентацији Србије.
А овако су играчи одреаговали:
– Они су устали и аплаудирали овим мојим речима – рекао је Пешић у великом интервјуу за „Политику“, који можете прочитати на овом линку.