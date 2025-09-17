scattered clouds
КОШАРКАШИЦЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПОРАЖЕНЕ ОД ВЕНЕЦИЈЕ у првој утакмици квалификација за Евролигу

17.09.2025. 19:45 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Кошаркашице Црвене звезде поражене су на свом терену од Венеције резултатом 79:71 у првом мечу квалификација за Евролигу.

Најефикаснија у Црвеној звезди, коју са клупе води Марина Маљковић, била је Ивон Андерсон са 20 поена, осам скокова и шест асистенција.

Доријан Дахан Сујић је убацила 15 поена, а Калија Хилсман 13.

У редовима Венеције исткала се Стефани Мавунга са 16 поена и девет скокова, док је Лорела Кубај постигла 15 поена.

Реванш утакмица играће се 24. септембра када ће Венеција бити домаћин.

Победник двомеча између Црвене звезде и Венеције пласираће се у групну фазу Евролиге, док ће поражени такмичење наставити у Еврокупу.

