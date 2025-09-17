moderate rain
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ ДАН Симбол историје и пример савременог града

17.09.2025. 08:10 08:16
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Сремски Карловци
Фото: Ђ. Радивојевић

Свечаношћу у Карловачкој богословији јуче је обележен Дан Сремских Карловаца, 16. септембар, установљен почетком деведесетих година прошлог века у знак сећања на дан када су 1753. године резолуцијом Марије Терезије добили статус слободне војничке вароши – комунитет, што је означило почетак напретка и отворило пут ка томе да постану најимућније место у Славонско-сремској војној граници.

Председник општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић истакао је „да се тај моменат празнује свечано не због оног ко је ту плаћену и преплаћену слободу потписао, него због поноса да смо још давне 1753. године, без матичне државе, у оконостима када се није знало да ли ћемо икада  имати своје парче слободне земље која се данас зове независна Србија, били слободни упркос свему”. 

Сремски Карловци
Фото: Ђ. Радивојевић

Ђурђић је нагласио да су Сремски Карловци у протеклом периоду реализовали бројне пројекте који мењају изглед и квалитет живота у Сремским Карловцима. Споменуо је реконструкцију улица и фасада, уређење спортске инфраструктуре, улагања у образовање и културу, као и значајне еколошке и туристичке пројекте. Међу стратешким пројектима издвајио је изградњу међународног путничког пристаништа, чије ће отварање Сремске Карловце уврстити у европску речну туристичку мапу.

– Сремски Карловци данас су не само симбол историје и духовности, већ и пример савременог и уређеног града. Наш је завет да наставимо да радимо енергично, у јединству са државним и покрајинским институцијама, за добробит свих наших грађана – поручио је он.

Сремски Карловци
Фото: Ђ. Радивојевић

На Дан Сремских Карловаца од 1996. године додељују се највиша општинска признања, а овог пута понело их је четворо лауреата. Син академика Дејана Медаковића, Павле Медаковић, и потомак вожда Ђорђа Стратимировића, Иван Стратимировић, добитници су овогодишње повеље Сремских Карловаца. Медаковићу је она припала због тога што је даровао установама културе у Сремским Карловцима изузетно вредне и значајне предмете из очеве заоставшине, док је Иван Стратимировић носилац тог признања због истрајности у иницирању обележавања дана Мајске скупштине у Сремским Карловцима. Захвалнице су припале Карловчанкама Бранки Лаловић за истинску посвећеност, доследност, ревност и љубав у неговању цветних алеја у центру места, а Драгани Матијашевић за неизмерну љубав и изузетну посвећеност неговању напуштених животиња у Карловцима.

У име награђених обратио се Павле Медаковић захваливши се на повељи  коју је добио и подсетио да је и његов отац  Дејан Медаковић био носилац општинског признања деведесетих година. 

Сремски Карловци
Фото: Ђ. Радивојевић

– Поносан сам на то што настављам лепу традицију јер су Сремски Карловци оставили дубок траг у нашој породици, пре свега на оца који је четири године био ђак Карловачке гимназије, а и деда по мајци је то био. Жеља и мисија мог оца била је да Карловци постану српски Хајделберг, одређене околности испречиле су му се на том путу, али ја се надам да ће они временом уз подршку републичке и покрајинске власти васкрснути као феникс и постати значајан град у Србији – рекао је Павле Медаковић напоменувши да је имао потребу да дарујући карловчакој библиотеци око 1.500 књига свога оца, те тамошњем музеју нешто очевих предмата и намештаја остави траг и сећање на њега. 

Сремски Карловци
