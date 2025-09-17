СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ ДАН Симбол историје и пример савременог града
Свечаношћу у Карловачкој богословији јуче је обележен Дан Сремских Карловаца, 16. септембар, установљен почетком деведесетих година прошлог века у знак сећања на дан када су 1753. године резолуцијом Марије Терезије добили статус слободне војничке вароши – комунитет, што је означило почетак напретка и отворило пут ка томе да постану најимућније место у Славонско-сремској војној граници.
Председник општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић истакао је „да се тај моменат празнује свечано не због оног ко је ту плаћену и преплаћену слободу потписао, него због поноса да смо још давне 1753. године, без матичне државе, у оконостима када се није знало да ли ћемо икада имати своје парче слободне земље која се данас зове независна Србија, били слободни упркос свему”.
Ђурђић је нагласио да су Сремски Карловци у протеклом периоду реализовали бројне пројекте који мењају изглед и квалитет живота у Сремским Карловцима. Споменуо је реконструкцију улица и фасада, уређење спортске инфраструктуре, улагања у образовање и културу, као и значајне еколошке и туристичке пројекте. Међу стратешким пројектима издвајио је изградњу међународног путничког пристаништа, чије ће отварање Сремске Карловце уврстити у европску речну туристичку мапу.
– Сремски Карловци данас су не само симбол историје и духовности, већ и пример савременог и уређеног града. Наш је завет да наставимо да радимо енергично, у јединству са државним и покрајинским институцијама, за добробит свих наших грађана – поручио је он.
На Дан Сремских Карловаца од 1996. године додељују се највиша општинска признања, а овог пута понело их је четворо лауреата. Син академика Дејана Медаковића, Павле Медаковић, и потомак вожда Ђорђа Стратимировића, Иван Стратимировић, добитници су овогодишње повеље Сремских Карловаца. Медаковићу је она припала због тога што је даровао установама културе у Сремским Карловцима изузетно вредне и значајне предмете из очеве заоставшине, док је Иван Стратимировић носилац тог признања због истрајности у иницирању обележавања дана Мајске скупштине у Сремским Карловцима. Захвалнице су припале Карловчанкама Бранки Лаловић за истинску посвећеност, доследност, ревност и љубав у неговању цветних алеја у центру места, а Драгани Матијашевић за неизмерну љубав и изузетну посвећеност неговању напуштених животиња у Карловцима.
У име награђених обратио се Павле Медаковић захваливши се на повељи коју је добио и подсетио да је и његов отац Дејан Медаковић био носилац општинског признања деведесетих година.
– Поносан сам на то што настављам лепу традицију јер су Сремски Карловци оставили дубок траг у нашој породици, пре свега на оца који је четири године био ђак Карловачке гимназије, а и деда по мајци је то био. Жеља и мисија мог оца била је да Карловци постану српски Хајделберг, одређене околности испречиле су му се на том путу, али ја се надам да ће они временом уз подршку републичке и покрајинске власти васкрснути као феникс и постати значајан град у Србији – рекао је Павле Медаковић напоменувши да је имао потребу да дарујући карловчакој библиотеци око 1.500 књига свога оца, те тамошњем музеју нешто очевих предмата и намештаја остави траг и сећање на њега.