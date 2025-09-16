clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАД СОМБОР ПОМАЖЕ ПЧЕЛАРСТВО Расписани конкурси вредни три милиона динара

16.09.2025. 13:20 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

СОМБОР: Град Сомбор расписао је два конкурса путем којих ће се подржати рад и развој пчеларства у овом граду, од којих је један намењен пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела и производњом меда, а други удружењима пчелара, објављено је на официјелном градском сајту.

За реализацију ових конкурса одвојена су три милиона динара од чега за набавку нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство и возила и приколица за транспорт пчелињих друштава пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела 1,6 милиона динара, а 1,4 милиона за удружења пчелара у Сомбору.

Пчелари и удружења пчелара се на конкурсе могу јавити до 26. септембра.

Конкурсом ће се суфинансирати набавка нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство и набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава, као и набавка нових машина за удружења. 

Максималан износ по пријави за пољопривредне произвођаче је 90.000 динара, а за удружења 400.000 динара.

сомбор пчеларство
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај