ГРАД СОМБОР ПОМАЖЕ ПЧЕЛАРСТВО Расписани конкурси вредни три милиона динара
СОМБОР: Град Сомбор расписао је два конкурса путем којих ће се подржати рад и развој пчеларства у овом граду, од којих је један намењен пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела и производњом меда, а други удружењима пчелара, објављено је на официјелном градском сајту.
За реализацију ових конкурса одвојена су три милиона динара од чега за набавку нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство и возила и приколица за транспорт пчелињих друштава пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела 1,6 милиона динара, а 1,4 милиона за удружења пчелара у Сомбору.
Пчелари и удружења пчелара се на конкурсе могу јавити до 26. септембра.
Конкурсом ће се суфинансирати набавка нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство и набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава, као и набавка нових машина за удружења.
Максималан износ по пријави за пољопривредне произвођаче је 90.000 динара, а за удружења 400.000 динара.