ЈУРИЛИ ЗЛАТО ПОД ЗАСТАВОМ ЗЕМЉЕ КОЈА ПРЕСТАЈЕ ДА ПОСТОЈИ: Одржана београдска премијера филма „Изгубљени Дрим Тим“

16.09.2025. 23:14 23:16
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Sekvenca

Београдска премијера филма "Изгубљени Дрим Тим" награђиваног редитеља Јура Павловића о последњој југословенској кошаркашкој репрезентацији, одржана је у Мтс Дворани.

Павловићево остварење затворило је овогодишњи филмски фестивал у Пули. 

Током 1991. године док се једна земља распарчава и грађански рат се разбуктава, на текућем Евробаскету у Риму, последња кошаркашка репрезентација те исте државе, Југославије, заједнички и срчано се такмичи у борби за златну медаљу.

"Изгубљени Дрим Тим" је документарна прича о томе како тимски дух и љубав према спорту могу превазићи све границе бавећи се јединственим тренутком у историји спорта када један уиграни тим даје све од себе да победи на европском такмичењу, под заставом земље која престаје да постоји.

Главни актери Павловићевог оставрења управо су тадашњи чланови тима и истакнуте кошаркашке легенде. 

Током 80 минута филма Душан Ивковић, Владе Дивац, Александар Ђорђевић, Тони Кукоч, Јуриј Здовц, Дино Рађа, Предраг Даниловић, Зоран Савић, Жарко Паспаљ и други чланови те генерације присећају се свега онога кроз шта су прошли током недеље шампионата у Риму 1991. године, по први пут дочаравајући догађаје из свог угла.

Премијери су присуствовали и Жарко Паспаљ и Зоран Јовановић.

Редитељ Јуре Павловић добитник је награде Европске филмске академије за најбољи кратки филм за своје остварење "Пикник", а његов дугометражни филм "Матер" награђен је Златном ареном за најбољу главну глумицу.

Спорт Кошарка
