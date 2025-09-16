clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сахране за среду, 17. септембар

Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Марија Франца Сабадуш -испраћај- (1925) у 12.00

Радивоје Митра Давидовић -испраћај- (1949) у 11.15

Данилка Стевана Ђаконовић -испраћај- (1975) у 12.45

Јелена Предрага Миљановић-Вујасин (1982) у 13.30

Славко Јована Обадов (1948) у 15.00

Католичко гробље, Нови Сад

Мирјана Петра Николчин (1954) у 13.00

Ново гробље, Петроварадин

Милан Живојин Величковић (1938) у 11.00

Милован Ћетко Говедарица (1940) у 13.00

Горње гробље, Ковиљ

Јован Јуре Буле (1951) у 13.00

Гробље у Ветернику

Сава Мирко Вулетић (1947) у 13.00

Гробље Нови Мајур, Петроварадин

Вера Ђорђа Шувак (1954) у 15.00

Нови Сад
