Сахране за среду, 17. септембар
16.09.2025. 14:40 14:44
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Марија Франца Сабадуш -испраћај- (1925) у 12.00
Радивоје Митра Давидовић -испраћај- (1949) у 11.15
Данилка Стевана Ђаконовић -испраћај- (1975) у 12.45
Јелена Предрага Миљановић-Вујасин (1982) у 13.30
Славко Јована Обадов (1948) у 15.00
Католичко гробље, Нови Сад
Мирјана Петра Николчин (1954) у 13.00
Ново гробље, Петроварадин
Милан Живојин Величковић (1938) у 11.00
Милован Ћетко Говедарица (1940) у 13.00
Горње гробље, Ковиљ
Јован Јуре Буле (1951) у 13.00
Гробље у Ветернику
Сава Мирко Вулетић (1947) у 13.00
Гробље Нови Мајур, Петроварадин
Вера Ђорђа Шувак (1954) у 15.00