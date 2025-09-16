Искључења струје за среду, 17. септембар
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 17. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Железничка 39-41, Максим Горки 1,4,4а,4б,4ц,4д,4е, Алберта Томе 4-4а, 6-6а, Димитрија Туцовића 2,2а,3,4, Трг Царице Милице 1а,10, Пицерија Карибикж, Стадион,северна трибина, Киоск, Сигнал диспанзер, од 09:00 до 09:30
РУМЕНКА: Војводе Путника 1-41, 2-14, Младена Стојановића 19-37, 24-42, Бачка 1-15, 16-22, Фрушкогорска 21-47, 2-20, Стевана, Синђелића35-55, 36-52, Ј.Ј. Змаја 63, Николе Тесле 41, од 08:00 до 14:00
ВЕТЕРНИК: Краља Петра I 11-178, 18-22, Партизанска 1-31а,2-26, Саве Ковачевића 1а, Томе Максимовића 2а, Светозара Марковића 2, Киоск, од 08:30 до 11:30
БЕОЧИН: Део улице Дунавска, Фирме: Металматик, Профит, Њежић Продукт, од 09:00 до 11:00