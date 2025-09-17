overcast clouds
СУБОТИЧКА ЛИГА Врана поготком у финишу донео тријумф Бачкој

17.09.2025. 09:25 09:41
Дневник
Дневник
Фото: pixabay.com

Бачка – Ђурђин 3:2 (1:2)

СУБОТИЦА: Стадион крај Сомборске капије, гледалаца 150, судија: Симендић (Мол), стрелци: Ненадовић у 8. Врана у 58. и 82. за Бачку, а Видаковић у 4. и 21. минуту за Ђурђин.

БАЧКА: Шобот 7, Ивковић 7, Павић 7, Ђокић 6,5 (Вакић), Врана 8, Маленчић 7,5 (Срдић 7), Малиновић 7, Ђурановић 7, Чакић 6,5 (Латиновић 6,5), Шћепановић 6,5 (Миросављевић 6,5), Ненадовић 8.

ЂУРЂИН: Сарић 7, Хорвацки 7, Савановић 7, А. Билбија 7, Шпомођи 7 (Коцић 7), Библија 7 (Скендеровић), Вуковић 7,  Балаћ 6,5 (Панић), Пејак 7, (Михајловић), Стантић 7,5, Видаковић 8.

Гости су први повели већ у 4. минуту, стрелац је био Видаковић на асистенцију Стантића. Брзо је изјендачила Бачка. 

Поново вођство Ђурђина у 21. минуту, опет је стрелац био Видаковић. У другом делу меча Бачка је била боља и преко Страхиње Вране, који је постигао леп гол у 58.

 Минуту изједначила,  а у самом финишу Врана је постигао свој други погодак и донео победу свом тиму.

С. Стојиљковић



Фудбалске табеле

Резултати

Утакмица Резултат
Томиславци – Чока 2:1
Пролетер – Јадран 3:3
АФК – Србобран 0:1
Будућност – Обилић 3:2
Сента – Младост 9:0
Његош – Таванкут 2:2
СФУ Келебијска шума – Чантавир 2:0
Бачка 1901 – Ђурђин 3:2

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 К. шума 5 3 1 1 15:9 10
2 Бачка 5 3 1 1 12:14 10
3 Томисл. 5 3 0 2 13:9 9
4 Србобран 5 2 2 1 10:7 8
5 Сента 5 2 1 2 17:10 7
6 АФК 5 2 1 2 11:4 7
7 Чока 5 2 1 2 14:10 7
8 Ђурђин 5 2 1 2 12:12 7
9 Таванкут 5 2 1 2 7:7 7
10 Обилић 5 2 1 2 12:14 7
11 Будућност 5 2 1 2 10:12 7
12 Његош 5 2 1 2 10:12 7
13 Пролетер 5 1 3 1 10:9 6
14 Чантавир 5 1 1 3 8:10 4
15 Јадран 5 1 1 3 10:15 4
16 Младост 5 1 1 3 5:22 4

мале лиге суботичка лига
Дневник
Дневник
Спорт Фудбал
