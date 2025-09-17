СУБОТИЧКА ЛИГА Врана поготком у финишу донео тријумф Бачкој
Бачка – Ђурђин 3:2 (1:2)
СУБОТИЦА: Стадион крај Сомборске капије, гледалаца 150, судија: Симендић (Мол), стрелци: Ненадовић у 8. Врана у 58. и 82. за Бачку, а Видаковић у 4. и 21. минуту за Ђурђин.
БАЧКА: Шобот 7, Ивковић 7, Павић 7, Ђокић 6,5 (Вакић), Врана 8, Маленчић 7,5 (Срдић 7), Малиновић 7, Ђурановић 7, Чакић 6,5 (Латиновић 6,5), Шћепановић 6,5 (Миросављевић 6,5), Ненадовић 8.
ЂУРЂИН: Сарић 7, Хорвацки 7, Савановић 7, А. Билбија 7, Шпомођи 7 (Коцић 7), Библија 7 (Скендеровић), Вуковић 7, Балаћ 6,5 (Панић), Пејак 7, (Михајловић), Стантић 7,5, Видаковић 8.
Гости су први повели већ у 4. минуту, стрелац је био Видаковић на асистенцију Стантића. Брзо је изјендачила Бачка.
Поново вођство Ђурђина у 21. минуту, опет је стрелац био Видаковић. У другом делу меча Бачка је била боља и преко Страхиње Вране, који је постигао леп гол у 58.
Минуту изједначила, а у самом финишу Врана је постигао свој други погодак и донео победу свом тиму.
С. Стојиљковић