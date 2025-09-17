ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Новобечејци стрпљивом игром до преокрета у Башаиду

БАШАИД: Игралиште: Војводине, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Барбат у 18. минуту за Војводину, Ковачев у 44. и Н. Пецарски у 73. минуту за Јединство. Жути картони: Н. Гаврић, Н. Бакић, Моноштори (Војводина), Н. Пецарски, Вребалов, Месарош (Јединство).

ВОЈВОДИНА: Арсин 6,5, Н. Гаврић 7, Попов 7, Д. Бакић 6,5, Н. Бакић, Барбат 7,5, Мићовић 6, Литричин 6, Б. Докман 7(Б. Голић 6), Моноштори 6,5, С. Селаковић 7.

ЈЕДИНСТВО (НБ): Весков 8, Станковић 7 (Кеврешанов 7), Месарошки 7, Ћурчић 7, Н. Пецарски 9, Веселиновић 7, Хајду 7(Фаркаш 7), Вребалов 7( Марчић 7), Коледин 7( Месарош 7), Радовановић 7, Ковачев 8.

Занимљива фудбалска представа је одиграна у Башаиду.

Домаћи су затресли мрежу голмана Борислава Вескова у 18. минуту, када је прецизан био Саша Барбат. Стефан Ковачев постиже ефектан погодак за своју екипу, када је успео да савлада немоћног Александра Арсина.

Новобечејци су стрпљивом игром стигли до преокрета, када је искусни Ненад Пецарски у 73. минуту погодио угао, за коначних 1:2.

Борац (А) - Младост 2:1(0:1)

АЛЕКСАНДРОВО: Игралиште:” Лукарело “, гледалаца:150. Судија: М. Рунић (Житиште). Стрелци: Н. Маринац у 60. и М. Иванчевић у 67. минуту за Борац(А), Л. Каурин у 44. минуту за Младост. Жути картони: Аћамовић, Стојичић, Б. Тошков, Бичанин (Борац А), П. Мијатовић (Младост).

БОРАЦ: Пухар 8, Аћамовић 7, Зечевић 7( Д. Попов -), Н. Маринац 8, А. Мартиновић 7,5(Д. Гајинов -), Д. Стојичић 7, Б. Тошков 7, Вујиновић 8, Бичанин 7( М. Кондић -), М. Иванчевић 9, Владетић 7.

МЛАДОСТ: Т. Марић 7, П. Мијатовић 6,5, С. Топаловић 7, Стефанов 7, Костин 7, Б. Топаловић 8, М. Топаловић 7,5, Павле Топаловић 6,5, Л. Каурин 8, Крстовић 7, Лаловић 7.

У Александрову су одиграна два садржајна полувремена, где су искусни гости из Банатског Деспотовца у првом делу имали великих шанси да први дођу у вођство.

Прве када је Милош Топаловић шутирао у 20. и 28. минуту, а још боље одбранио Александар Пухар. Ипак, гости долазе у вођство у 44. минуту, када је Лазар Каурин спровео лопту у неодбрањени део мреже.

Но, Александровчани се ниједног тренутка нису предавали. Ветеран Борца Александар Мартиновић, несебично је асистирао младом и полетном Николи Маринцу који је прецизним шутем успео лако да савлада Томислава Марића за изједначење.

У 67. минуту Марко Иванчевић се нашао у срцу шеснаестерца Младости и топовским ударцем са осам метара поставио коначан резултат.

Билећанин - Русанда 4:1(1:1)

СЕЧАЊ: Игралиште:Билећанина, гледалаца:100. Судија: Н. Новаковић (Зрењанин). Стрелци: М. Милошевић у 35, 83, 88. и Ковачевић у 70. минуту за Билећанин, а Станишић у 28. минуту за Русанду. Жути картони: Алексић(Билећанин), Л. Попов (Русанда).

БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7, Вујовић 7( Р. Јоксимовић -), Алексић 7,5, Рајков 7, Грубачић 7( М. Пека 7),

М. Маговчевић 7, Вучковић 8, Ковачевић 8( Н. Маговчевић -), Пејин 7, М. Милошевић 9.

РУСАНДА: М. Куручев 6, 5, Вулетин 6,5, Живанов 6(М. Миливојев 7), Шкундрић 7, Попов 6, Мишкељин 7( И. Трајковић -), Станишић 8, Стеванов 7, Д. Влачић 6, А. Оџин 6, Јанковић 7.

Фудбалери Русанде из Меленаца су први дошли у вођство у 28. минуту, преко Михајла Станишића. Радост Меленчана није дуго трајала и већ у 35.

Минуту Милош Милошевић је подесио нишанске справе и са 16 метара успео да изједначи. У другом полувремену бољом и организованијом игром фудбалери Билећанина су осигурали победу.

Предност је стечена у 70. минуту, када је Немања Ковачевић, затресао мрежу. Гости из Меленаца су покушавали после тога поготка да припрете и већ у 71.минуту, у прилици је био Миљан Миливојев. Шутирао је са 10 метара искоса, али лопта је била лак плен за Васића.

Милош Милошевић је „избацио“ чак три играча Русанде у соло продору у 83. минуту, и прецизним шутем са 8 метара савладао Куручева за 3:1.

Наставио је Милошевић сјајан низ и хет – триком ставио печат на тријумф.





Фудбалске табеле Резултати Утакмица Резултат 2. октобар – Нафтагас 4:2 МСК – Напредак 6:0 Лехел – Омладинац 1:3 Банат (Ч) – Полет 1:6 ЖФК Банат – Делија 4:0 Билећанин – Русанда 4:1 Борац – Младост 2:1 Војводина – Јединство 1:2 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 2. окт. 5 4 1 0 15:3 13 2 ЖФК Ба. 5 4 1 0 15:3 13 3 МСК 5 4 0 1 23:7 12 4 Омлад. 5 4 0 1 13:7 12 5 Млад. 5 3 1 1 14:5 10 6 Полет 5 3 1 1 14:7 10 7 Билећ. 5 3 0 2 10:8 9 8 Борац 5 2 1 2 5:11 7 9 Војво. 5 2 0 3 10:9 6 10 Јединство 5 2 0 3 8:8 6 11 Русанда 5 2 0 3 9:13 6 12 Нафтагас 5 1 1 3 6:12 4 13 Делија 5 1 0 4 12:15 3 14 Лехел 5 1 0 4 7:12 3 15 Напредак 5 1 0 4 4:17 3 16 Банат (Ч) 5 0 0 5 3:31 0

ЖФК Банат - Делија 4:0(3:0)

ЗРЕЊАНИН : Игралиште: ЖФК Баната, гледалаца: 100. Судија: А. Етвеш (Зрењанин). Стрелци: Радичевић у 7, 88, Ђорић у 19. и Кондић у 39. минуту (из пенала) за ЖФК Банат. Жути картони: Радичевић (ЖФК Банат), а М. Ћорић, Дарко Миладинов, Д. Симић, Н. Врачев и тренер Радован Миладинов ( Делија).

ЖФК БАНАТ: Баћан 8, Путић 7(Самоловац 7), Бојић 7, Јањанин 7, Цветићанин 7( Н. Цвијетић 7), Радичевић 9, И. Попов 7( Пјевчевић 7), Штрбац 7( Томић 7), Ђорић 8, Кондић 8( Медић 7), Л. Ђукић 7.

ДЕЛИЈА: А. Степанчев 5,5, К. Јолић 6 (Н. Толмачев 6), Дејан Миладинов 6,5, Ћорић 6 (Марков 6,5), Дарко Миладинов 6, С. Попов 6 ( Леваи 6), Перишић 7, Ј. Јолић 6 (Барбул 6), Д. Симић 7, Костић 6,5, Н. Врачев 6.

Већ у 7. минуту Срђан Радичевић је затресао мрежу Мокринчана,. Предност је удвостручена у 19. минуту преко ветерана Златка Ђорића. Данило Кондић је у 39. минуту, прецизан био из једанаестерца, а тачку на овај меч је ставио капитен ЖФК Баната Срђан Радичевић.

Банат - Полет 1:6 (0:4)

ЧЕНТА: Игралиште: Баната, гледалаца: 100. Судија: З. Лазар (Бока). Стрелци: Ескић у 81. минуту за Банат, а Петровић у 9, Ђукић у 13, 36, 50, Бабић у 22. и Радловић у 72. минуту за Полет. Жути картони: Златковић, Тројановић (Банат), Нешић (Полет).

БАНАТ: Вицков 5, Ј. Илић 5(Пешић 5), Видић 5(С. Бајкин 5), Штетин 5, Рајин 5, Златковић 5, Ескић 7,5, Тројановић 6, К. Јовановић 5,5(А. Михаиловић 5 - Л. Аврамовић 5), М. Јоцић 5( Шабановић 5), А. Којић 5.

ПОЛЕТ: Д. Савков 8(Н. Качавенда 7), Петровић 8, Фејеш 7, Нешић 7( Радловић 8), Шћепановић 7( Иветић 7), К. Драганов 8, Бабић 8, Буцало 8, В. Лакић 7, Н. Ђукић 9( Кочиш 7,5), М. Цвијан 7.

Фудбалери из Накова су у свим елементима игре били бољи ривал од домаћих.

Наковчани су до полувремена водили са великих 0:4 и већ тада је било јасно да бодови (поново) одлазе из Ченте.

Лехел - Омладинац (РТ) 1:3 (0:1)

МУЖЉА: Игралиште: Лехела, гледалаца: 200. Судија: З. Вујанов (Зрењанин). Стрелци: Чуровић у 58. минуту за Лехел, а Козић у 22, Радишић у 62. и Кујунџић у 86. минуту за Омладинац (РТ). Жути картони: Пењин, Говедар, Томовић (Лехел), З. Капур, Радишић, Арсић (Омладинац РТ).

ЛЕХЕЛ: Јевремов 6,5, Гуран 6,5 (Бука 6), Аслани 7(Чешљаров 7), Пењин 6,5, Илибашић 6, Такач 6(Чуровић 7,5), Рајић 6( Томовић 6,5), Говедар 7, Грмуша 6,5, Туркуљ 6, Секулић 6( И. Чупић 6,5).

ОМЛАДИНАЦ (РТ): А. Матковић 8, З. Капур 7,5, Урош Новаковић 7 (Ћировски 6,5), Његош Новаковић 7( Мирчетић 7), Ј. Кујунџић 9, Г. Радишић 8, Хованец 7, Вукајловић 7, Стевановић 7 (Д. Оташевић 7), Ј.Козић 8, Л. Арсић 8.

Фаворизована екипа из Равног Тополовца је била бољи ривал од Мужљанаца. Гости дошли у вођство преко Јована Козића.

Домаћи су изједначили у 58. минуту, када је резервиста Владан Чуровић успео да заврши акцију свог тима. Преокрет је започео у 62. минуту, када је искусни Горан Радишић топовским ударцем са 15 метарапоново донео предност Омладинцу.

Тачку на добар меч у Мужљи поставио је врло добри Јован Кујунџић који је прецизним шутем са 10 метара донео коначних 1:3.

МСК - Напредак (БТ) 6:0 (2:0)

МИХАЈЛОВО: Игралиште: “Лигет”, гледалаца: 100. Судија: Н. Божић (Житиште). Стрелци: Јакшић у 31, М. Вукоје у 39, 61, Рама у 52, Радованац у 63. и Тумо у 79. минуту (из пенала) за МСК. Жути картони: Рама (МСК), Станковић, Бербаков, Кораћ (Напредак БТ).

МСК: Секошан 8, Мршић 7,5( Д. Исак 7), Гуљаш 7, Јакшић 8, Тумо 8, Рама 7( Живанов 7),Тот 7( Радованац 8), Попић 7, Г. Исак 7( Цвејанов 7), М. Вукоје 9( Зећири 8), Д. Милетић 7.

НАПРЕДАК (БТ): И. Стојадинов 5, Бранислав Завишин 5, Дакић 5( Кораћ 5), Јелача 5, Ранков 5( Фучак 5), Јосимовић 5, Секереш 5, Станковић 5, Бербаков 5, Г. Грујић 5( Поповић 5), Џин 5.

Михајловчани су до врха напунили мрежу голмана Стојадинова.

Код Михајловчана су се истакли голман Адриан Секошан, Габријел Исак, Љубиша Јакшић, двоструки стрелац Марко Вукоје, Едвард Рама, Дејан Радованац и Бојан Тумо, који су правили велике проблеме комплетној одбрани тиму из Банатске Тополе.

2. октобар - Нафтагас 4:2(2:2)

КУМАНЕ: Игралиште: 2. октобра, гледалаца: 100. Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: А. Станић у 14, М. Носоњин у 44, Д. Кукољ у 57. и С. Симоновић у 72. минуту за 2. октобар, М. Перовић у 2. и Д. Гуран у 45 + 5. минуту за Нафтагас. Жути картон: А. Тришић (Нафтагас). Црвени картон: Марко Перовић у 45. минуту (Нафтагас).

2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 7,5, Грубор 7( А. Петров 7),Ановић 7( Радојковић 7), А. Станић 8( Нађ 7), В. Закић 7, М. Носоњин 8, Д. Кукољ 9, Милосављев 8, М. Митровић 7( Кенђа 7), О. Барта 7, Прапорски 7( Симоновић 8).

НАФТАГАС: Н. Протић 6,5, Сенте 6,5, Ракић 7, М. Петровић 7( Шајн 6,5), Наранчић 7, Кашлик 6, Перовић 8, Буква 6,5( Вржина 5,5), Н. Јакшић 6, А. Тришић 6,5( Ђукић 6), Д. Гуран 7,5.

Куманчани су у првом полувремену имали тежак задатак, јер је екипа из Боке пружила снажан отпор.

У другоме делу искуснији гости су отклонили су све надокнадили. Са овом победом фудбалери 2. октобра су избили на врх табеле.