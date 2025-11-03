light rain
БОКСЕРИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ОСВОЈИЛИ КУП ШАМПИОНА: Црвено - бели у финалу савладали Патинаикос

03.11.2025. 10:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
BK CZ osvojila EUBC Kup sampiona
Фото: BSS/Marko Metlaš

Боксери Црвене звезде освојили су ЕУБЦ Куп шампиона, пошто су у финалу завршног турнира у београдској "Ложионици" савладали грчки Панатинаикос резултатом 12:2.

Звезда је највреднији трофеј до сада у осам деценија дугој историји постојања придружила досадашњим - три пехара шампиона Југославије (1967, 1969. и 1970) и пехару освајача Регионалне лиге (2022. у Скопљу).

"Ово су тренуци за које се у спорту живи, ради, верује, одриче, улаже. Ушли смо у историју, Звезда је клупски шампион Европе. Поносни смо, срећни и сада са новим надахнућем настављамо даље. Кажу лакше је освојити него после тога одбранити трон. Ми већ од сутра крећемо у одбрану трона. План, програм, рад и дисциплина су пут којим идемо и који је формула успеха и остварења циљева. Спектакл на Калемегадну 2024. и братски сусрет са Олимпијакосом, сада организација плеј-офа ЕУБЦ Купа шампиона и тријумф у финалу над Панатенаикосом је нешто што ће заувек остати као једна од најлепших слика нашег клуба и оно што ће нас увек инспирисати да идемо даље у нове победе на свим фронтовима. Срце нам је пуно, црвено-бела породица је богатија за још један европски пехар, овај пут из племените вештине", рекао је председник боксерског клуба Црвена звезда Владан Микетић.

У борби за треће место боксери молдавског Панкратиона савладали су ривале из Остраве (Чешка) 10:4.

Резултати: Црвена звезда – Панатинаикос 12:2 (57кг Артур Мегапетјан – Василеос Стратакус 5:0, 63,5кг Павел Федоров – Георгиос Георгазас без борбе победа Федорова, 67кг Вахид Абасов – Јоанис Манос 5:0, 71кг Игор Рогић – Ермис Скендери 5:0, 75кг Димитрије Андрејевић – Панајотис Родиос 2:3, 80кг Владимир Мирончиков – Леовон Карапетјан 5:0, 92кг Садам Магомедов - Никифорос Русакис 5:0).

