НОВАК ИГРА НА ЗАВРШНОМ МАСТЕРСУ: У Торину иде на осми пехар

03.11.2025. 17:29 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ House of Highlights

Италијански медији преносе информацију да је ово потврдио Анђело Бинаги, први човек италијанске тениске федерације.

Најбољи тенисер свих времена је одавно обезбедио визу за учешће на такмичењу, на којем учествује осам најбољих из претходне године, али је постојала дилема да ли ће се појавити у Торину.

Новак је до сада у каријери седам пута славио на завршном турниру и по томе је апсолутни рекордер.

Ђоковић се тренутно налази у Атини, где игра на турниру из серије 250, који организује његова породица.

Поред Новака у Торину ће сигурно играти Јаник Синер, Карлос Алкараз, Саша Зверев, Бен Шелтон, Тејлор Фриц, Алекс Де Минор. Остало је још једно упражњено место за које конкуришу: Феликс Оже Алијасим и Лоренцо Музети.

 

Спорт клуб

Новак Ђоковић тенис Завршни мастерс
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
