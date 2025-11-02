ЂОКОВИЋ ДОБИО РИВАЛА У АТИНИ: Табило бољи од Волтона
Чилеанац Алехандро Табило биће ривал српског тенисера Новака Ђоковића у другом колу АТП турнира у Атини.
Табило је на старту такмичења на турниру у главном граду Грчке победио Аустралијанаца Адама Волтона са 7:6 (7), 6:7 (6), 7:5.
Табило је после велике борбе успео да савлада ривала након више од три сата игре, а први део игре решио је после боље игре у тај-брејку.
У другом сету вратио се иако је губио 2:5, у тај-брејку је имао меч лопту, али се се Волтон спасао и одвео дуел у трећи сет.
Чинило се да ће Волтон славити након брејка начињеног у деветом гему, али је Табило узвратио рибрејком.
На томе се није зауставио, добио је свој сервис гем, а онда искористио још једну брејк, односно меч лопту и тако окончао овај сусрет.
Тако је заказао дуел са Новаком Ђоковићем, који је као први носилац био у слободан у првој рунди.
Њихов сусрет играће се у уторак, а Табило против Ђоковића води 2-0 у победама.
Последњи пут чилеански тенисер славио је ове године на Мастерсу у Монте Карлу у другом колу (6:3, 6:4), а претходно је 2024. године први тријумф против Ђоковића забележио у истој фази такмичења, само на Мастерсу у Риму (6:2, 6:3).