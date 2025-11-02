overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЂОКОВИЋ ДОБИО РИВАЛА У АТИНИ: Табило бољи од Волтона

02.11.2025. 20:17 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
djokovic
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Чилеанац Алехандро Табило биће ривал српског тенисера Новака Ђоковића у другом колу АТП турнира у Атини.

Табило је на старту такмичења на турниру у главном граду Грчке победио Аустралијанаца Адама Волтона са 7:6 (7), 6:7 (6), 7:5.

Табило је после велике борбе успео да савлада ривала након више од три сата игре, а први део игре решио је после боље игре у тај-брејку.

У другом сету вратио се  иако је губио 2:5, у тај-брејку је имао меч лопту, али се се Волтон спасао и одвео дуел у трећи сет.

Чинило се да ће Волтон славити након брејка начињеног у деветом гему, али је Табило узвратио рибрејком.

На томе се није зауставио, добио је свој сервис гем, а онда искористио још једну брејк, односно меч лопту и тако окончао овај сусрет.

Тако је заказао дуел са Новаком Ђоковићем, који је као први носилац био у слободан у првој рунди.

Њихов сусрет играће се у уторак, а Табило против Ђоковића води 2-0 у победама.

Последњи пут чилеански тенисер славио је ове године на Мастерсу у Монте Карлу у другом колу (6:3, 6:4), а претходно је 2024. године први тријумф против Ђоковића забележио у истој фази такмичења, само на Мастерсу у Риму (6:2, 6:3).

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
