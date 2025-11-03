КАДА ЋЕ ПАРТИЗАН ДОБИТИ ТРЕНЕРА? Екипу ће тренутно водити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, стигао и одговор из ФСС
Одласком Срђана Благојевића, тренерска клупа у Хумској је остала упражњена, а за сада није познато ко би могао да буде трајно решење.
Црно-бели су одлучили да отпусте тренера дан након пораза од Чукаричког (4:1) у 14. колу Суперлиге Србије, а тим из Хумске недавно је елиминисан и из Купа Србије од Мачве (2:0).
Како је истакнуто у клупском саопштењу, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а потоњи би могао да остане и за стално. Ипак, постоји зачкољица.
Како је пренела "Арена Спорт", Партизан је контактирао Центар за едукацију ФСС уз упуит када би Ћетковић могао да преузме тим, а одговор су одмах добили.
Некадашњи црногорски фудбалер ће најпре морати да заврши половину предавања за ПРО лиценцу. До тада ће морати да ради заједно уз Јовановића, који се већ опробао у улози шефа струке после одласка Игора Дуљаја.
Ћетковић би могао да се "осамостали" већ на пролеће, како се курсеви за УЕФА лиценцу раде по убрзаном курсу, до тада црно-белима предстоји шест утакмица.
Као кандидат се намеће по најмање два основа. Први су финансијске природе, односно стања клупске касе у Хумској, док се истакао и чињеницом да је у млађим категоријама Партизана радио са великим бројем првотимаца који је потекао у њиховој школи фудбала.