light rain
13°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАДА ЋЕ ПАРТИЗАН ДОБИТИ ТРЕНЕРА? Екипу ће тренутно водити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, стигао и одговор из ФСС

03.11.2025. 10:29 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
jovanovic
Фото: Марко Јовановић, фото: ФК Партизан

Одласком Срђана Благојевића, тренерска клупа у Хумској је остала упражњена, а за сада није познато ко би могао да буде трајно решење.

Црно-бели су одлучили да отпусте тренера дан након пораза од Чукаричког (4:1) у 14. колу Суперлиге Србије, а тим из Хумске недавно је елиминисан и из Купа Србије од Мачве (2:0).

Како је истакнуто у клупском саопштењу, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а потоњи би могао да остане и за стално. Ипак, постоји зачкољица.

Како је пренела "Арена Спорт", Партизан је контактирао Центар за едукацију ФСС уз упуит када би Ћетковић могао да преузме тим, а одговор су одмах добили.

Некадашњи црногорски фудбалер ће најпре морати да заврши половину предавања за ПРО лиценцу. До тада ће морати да ради заједно уз Јовановића, који се већ опробао у улози шефа струке после одласка Игора Дуљаја.

Ћетковић би могао да се "осамостали" већ на пролеће, како се курсеви за УЕФА лиценцу раде по убрзаном курсу, до тада црно-белима предстоји шест утакмица.

Као кандидат се намеће по најмање два основа. Први су финансијске природе, односно стања клупске касе у Хумској, док се истакао и чињеницом да је у млађим категоријама Партизана радио са великим бројем првотимаца који је потекао у њиховој школи фудбала.

фк партизан Тренер фудбалера Партизана
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ НИЈЕ ВИШЕ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА: Управни одбор црно - белих донео одлуку о смени
blagojevic

СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ НИЈЕ ВИШЕ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА: Управни одбор црно - белих донео одлуку о смени

02.11.2025. 15:29 16:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај