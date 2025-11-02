overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ НИЈЕ ВИШЕ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА: Управни одбор црно - белих донео одлуку о смени

02.11.2025. 15:29 16:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
blagojevic
Фото: ФК Партизан

Срђан Благојевић више није тренер Партизана, саопштио је клуб.

"На предлог потпредседника за спортска питања, Предрага Мијатовића, Управни одбор Фудбалског клуба Партизан донео је одлуку о смени тренера првог тима, Срђана Благојевића. У наредне две утакмице, до репрезентативне паузе, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а о даљим одлукама јавност ће бити обавештена током репрезентативне паузе", наводи се у саопштењу Партизана.

"Фудбалски клуб Партизан се захваљује Благојевићу на досадашњем раду и жели му много успеха у наставку каријере", додаје се у саопштењу клуба из Хумске.

"Црно-бели" су на претходна два меча у свим такмичењима доживели два пораза. Фудбалери Партизана су 28. октобра елиминисани у 1/16 финала Купа Србије, пошто су у Шапцу поражени од Мачве резултатом 2:0. "Црно-бели" су у суботу изгубили на Бановом брду од екипе Чукаричког резултатом 4:1 у утакмици 14. кола Суперлиге Србије.

Благојевић је 1. јануара ове године званично именован за тренера Партизана, а у јуну је продужио сарадњу са "црно-белима" до јуна 2026.

Партизан ће 5. новембра гостовати екипи Јавора у заосталој утакмици другог кола СЛС, а потом ће на свом терену дочекати Нови Пазар у мечу 15. кола националног првенства.

Клуб из Хумске се тренутно налази на другом месту на табели СЛС са 31 бодом из 13 мечева.

 

 

срђан благојевић тренер смена фк партизан
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕДНА ОД НАЈГОРИХ УТАКМИЦА – Благојевић након пораза: Дефинитивно смо у проблему
спорт

ЈЕДНА ОД НАЈГОРИХ УТАКМИЦА – Благојевић након пораза: Дефинитивно смо у проблему

01.11.2025. 20:48 20:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај