СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ НИЈЕ ВИШЕ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА: Управни одбор црно - белих донео одлуку о смени
Срђан Благојевић више није тренер Партизана, саопштио је клуб.
"На предлог потпредседника за спортска питања, Предрага Мијатовића, Управни одбор Фудбалског клуба Партизан донео је одлуку о смени тренера првог тима, Срђана Благојевића. У наредне две утакмице, до репрезентативне паузе, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а о даљим одлукама јавност ће бити обавештена током репрезентативне паузе", наводи се у саопштењу Партизана.
"Фудбалски клуб Партизан се захваљује Благојевићу на досадашњем раду и жели му много успеха у наставку каријере", додаје се у саопштењу клуба из Хумске.
"Црно-бели" су на претходна два меча у свим такмичењима доживели два пораза. Фудбалери Партизана су 28. октобра елиминисани у 1/16 финала Купа Србије, пошто су у Шапцу поражени од Мачве резултатом 2:0. "Црно-бели" су у суботу изгубили на Бановом брду од екипе Чукаричког резултатом 4:1 у утакмици 14. кола Суперлиге Србије.
Благојевић је 1. јануара ове године званично именован за тренера Партизана, а у јуну је продужио сарадњу са "црно-белима" до јуна 2026.
Партизан ће 5. новембра гостовати екипи Јавора у заосталој утакмици другог кола СЛС, а потом ће на свом терену дочекати Нови Пазар у мечу 15. кола националног првенства.
Клуб из Хумске се тренутно налази на другом месту на табели СЛС са 31 бодом из 13 мечева.
