ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРА СРЂАНА ГРАОВЦА „Нишка декларација – стварање Југославије” НА ЈУТЈУБ КАНАЛУ КЦНС

03.11.2025. 10:08




Срђан Граовац
Фото: Културни центар Новог Сада

Предавање историчара Срђана Граовца на тему „Нишка декларација – стварање Југославије” (2. 11. 2025) можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.

Стварање Југославије спада у ред најзначајнијих догађаја када говоримо не само о српском народу, већ и о региону,  Балкану уопште, као и о последицама које је стварање Југославије оставило.

Често се полемише о томе да ли је стварање Југославије било нужно и неизбежно и да ли је Србија могла водити неку другу политику – политику која би, пре свега, имала за циљ остварење српског националног, а не југословенског уједињења.

Један од темељних аката у процесу формирања Југославије јесте Нишка декларација из 1914. године, јер је тада Краљевина Србија формулисала своје ратне циљеве као пројугословенске.

Напослетку, Граовац је говорио о разлозима због којих је та декларација донета, као и о узроцима и околностима који су утицали на српску владу да формира своју пројугословенску политику.





Нови Сад
