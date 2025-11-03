ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРА СРЂАНА ГРАОВЦА „Нишка декларација – стварање Југославије” НА ЈУТЈУБ КАНАЛУ КЦНС
Предавање историчара Срђана Граовца на тему „Нишка декларација – стварање Југославије” (2. 11. 2025) можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.
Стварање Југославије спада у ред најзначајнијих догађаја када говоримо не само о српском народу, већ и о региону, Балкану уопште, као и о последицама које је стварање Југославије оставило.
Често се полемише о томе да ли је стварање Југославије било нужно и неизбежно и да ли је Србија могла водити неку другу политику – политику која би, пре свега, имала за циљ остварење српског националног, а не југословенског уједињења.
Један од темељних аката у процесу формирања Југославије јесте Нишка декларација из 1914. године, јер је тада Краљевина Србија формулисала своје ратне циљеве као пројугословенске.
Напослетку, Граовац је говорио о разлозима због којих је та декларација донета, као и о узроцима и околностима који су утицали на српску владу да формира своју пројугословенску политику.