ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ПОКРАЈИНЕ Војводина се представља на домаћим и међународним сајмовима током новембра
Туристичка организација Војводине у новембру ће интензивно промовисати богату и разноврсну туристичку понуду покрајине на престижним међународним и домаћим сајмовима туризма.
Ове активности имају за циљ да представе Војводину као дестинацију која спаја природне лепоте, културно-историјско наслеђе, аутентичну традицију и могућности активног одмора.
Промотивне активности започеће учешћем на WTM Међународном сајму туризма у Лондону (4–6. новембар 2025), једном од најважнијих светских догађаја у туристичкој индустрији. На штанду Туристичке организације Србије, туристичка понуда Војводине биће представљена разноврсним туристичким садржајима. Посебна пажња биће посвећена пословним састанцима са међународним туристичким агенцијама и потенцијалним партнерима, чиме се отварају нове прилике за промоцију и јачање присуства Војводине на глобалном туристичком тржишту.
Следећи важан догађај биће Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу (6–8. новембар 2025). Овај сајам представља одличну прилику да се представе аутентична искуства Војводине у оквиру сеоског туризма – од етно-села и домаће кухиње до винских рута и локалних туристичких садржаја. Акценат ће бити на промоцији разноврсне понуде покрајине и могућности за квалитетан одмор у природи, уз нагласак на аутентичност и традицију коју Војводина нуди.
Од 14. до 16. новембра, Војводина ће представити своје туристичке садржаје на сајму „Philoxenia Expo“ у Солуну, важној платформи за регионалну туристичку сарадњу. На овом сајму представиће се туристичке дестинације Војводине, са фокусом на активни одмор на Фрушкој гори, верски туризам и богато културно наслеђе. Посетиоци ће имати прилику да се упознају са историјским знаменитостима, културним догађајима и аутентичним искуствима, а на штанду ће такође учествовати и локалне туристичке организације.
Месец новембар биће заокружен наступом на Међународном сајму туризма у Новом Саду (27–29. новембар 2025), где ће на штанду Туристичке организације Војводине, поред централне презентације покрајине, бити укључене и локалне туристичке организације. Овај наступ представља прилику да се домаћој публици и туристичким професионалцима представи комплетна понуда – од природних лепота и културног наслеђа до активног и винског туризма.
Ови наступи пружају Војводини могућност за широку промоцију и представљају прилику за јачање међународних и домаћих партнерстава, размену искустава и унапређење сарадње са туристичким привредницима, чиме се ствара снажна основа за даљи развој туризма.