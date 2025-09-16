clear sky
”ЈКП ПУТ” НАСТАВЉА СА АСФАЛТИРАЊЕМ Почело уређење неколико улица у Петроварадину

16.09.2025. 14:47 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Пут
Екипе Јавног комуналног предузећа „Пут“ започеле су припремне радове на пресвлачењу асфалтом улица у Новом Саду.

Кренули су са делом Виноградске и Златарићеве улице у Петроварадину. 

У Виноградској улици планирано је асфалтирање 425 метара коловоза, након чега ће бити уређене и банкине а у Златарићевој улици припремни радови изводе се у укупној дужини од 520 метара.

Како су истакли у, истовремено, у Транџаментској улици у току су радови на асфалтирању коловоза у дужини од 560 метара.

Паралелно с тим, у Футогу уређују банкине у улици Браће Бошњак.

На Футошком путу у Новом Саду извршена је поправка коловоза, док је у Стражиловској улици раскопана површина доведена у технички исправно стање.

Радови на поправци саобраћајних површина изведени су и на Руменачком путу у Новом Саду, као и у Улици војводе Путника у Сремској Каменици, истакли су у ”ЈКП Пут”.

Поред наведеног, на Булевару Михајла Пупина, као и у улицама Приморској, Ружином гају и на раскрсници Булевара патријарха Павла и Илариона Руварца, изведени су радови на обележавању и одржавању саобраћајне сигнализације. 

Такође, у Улици Мише Димитријевића, током ноћи, планирано је обележавање и фарбање попречних линија на коловозу, додали су на крају у ”ЈКП Пут”.

