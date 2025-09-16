РЕТКА ЗВЕРКА НАПРАВИЛА ПОМЕТЊУ У СОМБОРУ У хватању на главној улици учестовали ватрогасци, ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛА НЕСВАКИДАШЊА АКЦИЈА (ВИДЕО)
Као да им није доста што су цело жарко лето свако мало интервенисали гасећи бројне пожаре по овдашњем атару, сомборски ватрогасци су се суочили са неуобичајеним изазовом, безглаве јурњаве за избезумљеном ретком зверком.
Реч је о видри (lat. Lutra lutra ) по главној градској Улици Краља Петра Првог. Наиме, друштвене мреже је просто „запалио“ вирални снимак на коме се види (успешни) покушај овдашњег борца против „црвених петлова“ да, користећи најобичније ћебе, ухвати ретког водоземца који преплашен боравком у непознатој средини бежи по каменом поплочаној улици.
Како се може видети на снимку, узнемирана животиња је безглаво јурила центром града у покушају да се дохвати, за њу, безбедног окружења. Они који су сведочили овом несвакидашњем догађају тврде да је видра покушавала, па и успевала да у својој паничној потрази за сигурнијим окружењем уђе и у неколико продавница, што је изазивало вриску и панику запослених продаваца и купаца. Цела драма се окончала тако што је интервенисала екипа овдашњег професионалног Ватрогасно-спасилачког батаљона, успела
да ухвати видру и, према незваничним информацијама, врати је у њено природно станиште, односно на обале бројних канала у близини град. Сомборцима преостаје да, уз преричавање ове анегдоте, одгонетну одакле уопште оваква животиња у центру града,
али и зашто у њеном хватању није учествовала зоохигијенска служба овдашњих комуналаца, већ су се у интервенцију упустили професионални ватрогасци, о чему сведочи и видео клип који можете погледати ОВДЕ.