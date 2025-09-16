МУЧИ ВАС СТРЕС? ИЗГАРАТЕ НА ПОСЛУ? Ево прилике да бесплатно савладате технике које ће вам олакшати живот!
Дом здравља Нови Сад, у сарадњи са Градском управом за здравство Града Новог Сада, реализује пројекат из области очувања менталног здравља – Управљање стресом.
У оквиру пројекта, у четвртак 18. и петак 19. септембра организују се бесплатне едукативне радионице на тему стреса – узрока, последица и могућности савладавања истог.
Прва радионица одржаће се у просторијама Месне заједнице Бистрица (Браће Дроњак 11), у четвртак, а 17.30 часова, а сутрадан, у истом термину, у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Града Новог Сада (Булевар деспота Стефана 5, Кинеска четврт).
Циљ предавања је информисање и едукација суграђана о свим карактеристикама стреса, његовом хроничном облику и последицама. Кроз радионице биће понуђене технике превладавања стреса, као и начини развијања капацитета код деце на најранијем узрасту, у циљу адекватног превладавања свакодневних стресних ситуација.
Током реализације пројекта биће обухваћен и синдром сагоревања, све актуелнији „burnout”.
Немогућност управљања стресом неретко доводи до бројних психосоматских реакција (честе главобоље, болови у леђима и потиљку, проблеми са столицом попут дијареје или затвора, промене у ритму будности, стални умор и осећај слабости, недостатак ваздуха, несвестице, страхови, промене у расположењу, низак праг фрустрационе толеранције, раздражљивост, смањена радна ефикасност и сл).
Поменуте реакције, услед своје дужине и интензитета трајања, могу да уведу човека у озбиљне здравствене проблеме са акцентом на ментална обољења попут анксиозности и депресије.
Предавања су бесплатна и отворена за све заинтересоване. Предавачи су психолози Невена Студен и Весна Премић.