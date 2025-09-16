ВРЕМЕПЛОВ ПРЕВАЗИШАО ОЧЕКИВАЊА Окупио преко 400 посетилаца и међународне госте НОВИ САД ИСПУЊЕН СЕЋАЊИМА, ЗНАЊЕМ И УМЕТНОШЋУ
Нови Сад је у суботу, 13. септембра 2025. године, био домаћин седмог издања Времеплова – фестивала анимираних сећања, који је привукао велику пажњу и бројну публику.
Током четири сата програма, од 17 до 21 час, Ликовни салон Културног центра Новог Сада и центар града посетило је преко 400 људи, док је и online програм привукао значајан број посетилаца. Фестивал се није само одржао по плану, већ је у потпуности превазишао очекивања организатора по интересовању и одзиву публике.
Најпосећенија је била изложба „Хипнотичка онтологија слике у покрету – визуелна алхемија између реалног и илузорног“ ауторке Иване Сремчевић Матијевић, која је изазвала одушевљење посетилаца, посебно због примене вештачке интелигенције у уметничком изразу. Посетиоци су тражили додатна појашњења и показали велико интересовање за нову технологију у уметности.
Велику пажњу привукли су и улични квиз и фотосешн „Портрети из прошлости“. На квизу је учествовало више од 50 пријављених такмичара, а најуспешнији је био Вукашин Јовичић, који је освојио највећу награду од 15.000 динара, након што је прошао три нивоа и стигао до завршног, четвртог нивоа. Остали учесници освојили су награде од по 5.000 динара, а додељено је и неколико награда од по 1.000 динара. Фотосешн је био једно од главних открића фестивала – трансформација изгледа и портрети за успомену изазвали су огроман интерес, па је и ту владала гужва. Управо због толиког одзива, део публике није успео да учествује ни у квизу ни у фотосешну, што само потврђује колико су и ови програми били тражени.
Ни хуманитарни део фестивала није изостао – вршњачко саветовалиште „Мали саветодавци, велики хуманитарци“ било је активно током целог дана, а најмлађа публика је са задовољством правила своје привеске за ланчиће, смајлије и друге рукотворине, што је додатно обогатило фестивалску атмосферу.
Посебну вредност фестивалу дали су и међународни гости, који су стигли из Русије, Мађарске, Италије, Турске и Кине, чиме је Времеплов још једном потврдио свој хипнотички карактер и отвореност ка културној размени.
За све оне који нису могли да присуствују програму уживо, фотографије са 7. Времеплов фестивала већ су доступне online (линк), док ће изложба „Хипнотичка онтологија слике у покрету – визуелна алхемија између реалног и илузорног“ представљена кроз визуелну магију вештачке интелигенције, као и документарни филм о 7. Времеплову, ускоро бити доступни за све гледаоце. Позивамо вас да нас запратите на на Facebook-u, Инстаграм-у и YouTube-u, како бисте остали у току са будућим пројектима и другим дигиталним садржајем.