ПОЧИЊЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Нови формат, Пари Сен Жермен брани титулу
Нова сезона фудбалске Лиге шампиона почиње у уторак, по други пут у новом формату који је прошле године уведен, а титулу брани Пари Сен Жермен.
ПСЖ је у мају стигао до прве титуле у историји, победивши Интер из Милана у финалу 5:0, што је најубедљивија победа у завршници елитног такмичења.
Пут Парижана, међутим, био је далеко од лаког, пошто су у првој фази такмичења у више наврата били надомак елиминације. Управо такав сценарио је оно што је УЕФА желела увођењем промене формата.
Уместо осам група са по четири екипе, уведена је лигашка фаза са 36 тимова. Сваки клуб игра осам мечева против ривала из четири различита шешира, што доноси више директних дуела европских великана већ у првој рунди. Тако је Реал Мадрид добио Ливерпул и Манчестер сити, док ПСЖ игра против Барселоне и Бајерна.
Прошле сезоне Брест и Бриж су се пробили до плеј-офа, док су Јанг Бојс и Слован Братислава остали без бодова. Првих осам тимова после лигашке фазе директно иде у осмину финала, а наредних 16 улази у бараж.
Овосезонско такмичења отварају се дербијима, Челси, нови светски шампион, гостује Бајерну, ПСЖ игра против Аталанте, Ливерпул дочекује Атлетико Мадрид, док ће у четвртак Њукасл играти против Барселоне, а Манчестер сити против Наполија.
Ове сезоне неће бити српских представника у најачем клупском такмичењу, пошто је Црвена звезда елиминисана од кипарског Пафоса у баражу за улазак у ЛШ.
Малобројне Србе у елити предводе Влаховић и Филип Костић из Јувентуса. У Клуб Брижу је Александар Станковић, Лазар Самарџић носи дрес Аталанте, а иако је недавно стигао у Пафос Огњен Мимовић није лиценциран за Лигу шампиона.
Финале Лиге шампиона на програму је 30. маја 2026. године на Пушкаш Арени у Будимпешти.
Лига шампиона, 1. коло
Уторак:
18.45 Атлетик Билбао - Арсенал
18.45 ПСВ - Унион Сен Жилоа
21.00 Јувентус - Борусија Дортмунд
21.00 Реал - Олимпик Марсеј
21.00 Бенфика - Карабак
21.00 Тотенхем -Виљареал
Среда:
18.45 Олимпијакос - Пафос
18.45 Славија Праг - Боде/Глимт
21.00 Ајакс - Интер
21.00 Бајерн - Челси
21.00 Ливерпул - Атлетико Мадрид
21.00 ПСЖ - Аталанта
Четвртак:
18.45 Клуб Бриж - Монако
18.45 Копенхаген - Бајер Леверкузен
21.00 Ајнтрахт Франкфурт - Галатасарај
21.00 Манчестер Сити - Наполи
21.00 Њукасл - Барселона
21.00 Спортинг Лисабон - Каират