У АВГУСТУ 27 СУГРАЂАНА ОДВЕЛО КУЋИ НАЈБОЉЕГ ПРИЈАТЕЉА
СЈАЈАН РЕЗУЛТАТ "ЗООХИГИЈЕНЕ" Од почетка године удомљено 186 паса
Из прихватилишта ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад” удомљено је 27 паса током августа, што је укупно 186 од почетка године.
– За нама је заиста сјајан месец за наше четвороножне пријатеље и још један доказ да организовање разних акција, медијска пропраћеност, помоћ свих добрих људи у дељењу наших постова и труд запослених увек уроде плодом. Прошле године у истом периоду имали смо 170 удомљавања, те нас заиста радује овако леп пресек Имамо чак 16 удомљавања више него лане у истом периоду и надамо се да ће се тренд пораста удомљавања наставити – објашњавају у ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад”.
Није згорег напоменути да је током целе прошле године свој дом пронашло 258 паса. Сваки пас који дође у Прихватилиште прође такозвани ЦНР програм, у оквиру којег се вакцинише и стерилише, односно кастрира, а уколико је по нарави питом, чипује и враћа на локацију на којој је и нађен.
– У току је и наша омиљена акција „Мој фаворит дана”, те се надамо и сигурни смо да ће и на крају овог месеца моћи да објавимо леп број удомљавања, те стога будите и даље уз нас, делите наше објаве, да стигне до што више домова, како би наши љубимци имали што већу шансу да буду удомљени. Пратите нас и будите наша подршка, јер смо сви заједно на истом задатку – поручује тим „Зоохигијене”.
Прихватилиште за псе у Шангају, Пут шајкашког одреда бб (021/640-32-20) отворено је сваког радног дана од 7.30 до 19 сати и викендом од 7.30 до 18, с тим да је удомљавање радним данима од 10 до 18, односно викендом од 10 до 15 часова.