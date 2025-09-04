НЕРЕЗОНСКИ СТРАХОВИ ГЕНЕРАЦИЈЕ З Оно што је старијима чиста рутина, многим омладинцима је страшно стресно НЕКЕ БОЈАЗНИ МЛАДИХ СУ И БАШ СМЕШНЕ
За некога једноставна рутина, за другог потпуни стрес.
У свакодневном животу постоје разне ситуације које посебно плаше Генерацију З. Пре свега, телефонски позиви и заказивање термина, јер је страх да би могли нешто погрешно да ураде велики.
У принципу, све би могло бити једноставније - ако је резервоар у аутомобилу празан, једноставно се иде на бензинску пумпу. Међутим, нова истраживања показују да део возача доживљава прави панику када треба да наточе гориво.
Анкета у Великој Британији показала је да 39 одсто од 2.000 испитаника пати од "страха од точења горива" ("fuel anxiety"). О томе је извештавао британски дневни лист The Times. Посебно међу особама од 18 до 24 године појавио се запањујући резултат, чак 62 одсто испитаника из ове групе осећа страх од точења горива.
Страх да нешто погреше
Шта чини ову свакодневну активност толико застрашујућом? Поред високих цена горива, млади људи наводе да не знају како да отворе резервоар, како да користе пумпу или како да правилно приступе бензинској станици!? Такође, препознавање правог типа горива представља препреку.
Студија наводи да је корен проблема у друштвеном притиску: Генерација З се боји да јавно направи грешку. Застрашујућа последица овог "тренда" је да многи млади људи уопште не точе гориво. Уместо тога, траже од породице или пријатеља да то ураде уместо њих или чекају док се резервоар потпуно не испразни. Четвртина испитаника због тога је већ остала на путу са празним резервоаром.
Телефонирање: Кад дете од 20 година тражи од маме да закаже преглед
Позивање банке или заказивање термина код лекара за Генерацију З то представља чист стрес. "Шта ако нешто погрешно кажем или звучим чудно? Шта ће о мени мислити саговорник?" – оваква питања пролазе кроз главу оних који пате од страха од телефонских позива.
Истраживање немачког Института за тржишна истраживања Битком Research из априла показује да се сваки други испитаник између 16 и 29 година боји телефонских позива. Укупно је анкетирано преко 1.000 особа старијих од 16 година. На друштвеним мрежама се често може наићи на објаве у којима корисници признају да и средином 20-их и даље траже од мајке да закаже термин код лекара за њих.
Један Немац објавио је и симпатични снимак на ТикТок-у на којем је, у скечу, приказао како изгледа када неко има страх од телефонирања. Наиме, он је на почетку видеа понављао своју поруџбину пре него што је и позвао ресторан, а затим се, у току позива, потпуно спетљао. Његова објава насмејала је све до суза, а многи су се у коментарима јављали и говорили да и они имају "страх од телефонирања".
Поруке или мејлови се могу исправити пре слања, али изговорене реченице имају коначност, што ствара притисак. Психолози ову појаву прате већ дуже и често говоре о социјалној фобији. Они који пате од ње боје се да ће саговорник негативно оценити њих и унапред се преокупирају таквим мислима пре самог позива.
Мени у ресторану
Уживање у фином оброку у ресторану би могло бити пријатно, међутим, за млађу генерацију и то представља стрес. Британски ланац ресторана Prezzo је 2023. године анкетирао више од 2.000 људи у Великој Британији о њиховим осећањима приликом посете ресторану. Чак 86 одсто Генерације З, у старосној групи од 18 до 24 године, осећало је "страх од менија" ("meny anxiety").
Разлог због којег се овај страх јавља, како наводе, јесте брига да на менију неће наћи ништа што им се допада. Многи су зато напоменули и да уопште не одлазе у ресторан ако претходно не погледају мени.
Поред високих цена, један од проблема је и комуникација са конобарима која изазива панику код испитаника. За разлику од поручивања преко апликација за доставу, додатне жеље се не могу само додати једним кликом.
Пулт са свежим производима
Страх од интеракције спречава Генерацију З и да наручује месо или сир на пулту са свежим производима. На друштвеним мрежама корисници објашњавају да не знају како правилно да наруче. Тако један корисник ТикТок-а пише: "Не знам које месо ми је потребно за које јело", док се једна корисница двоуми колико заправо треба да поручи.
Један коментар отишао је и корак даље: "Једном сам поручила 50 грама сира и добила само једну кришку. Било ми је толико непријатно да сам једноставно отишла кући."
Међутим, многи се не усуђују ни да питају стручну особу за пултом. Страх од тога да ће кроз незнање или грешку негативно истицати пред другима је превелик.
(Blic.rs)