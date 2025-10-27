ЗГРАДЕ СЕ РУШИЛЕ, ЉУДИ СЕ У ПАНИЦИ СКЛАЊАЛИ И БЕЖАЛИ Нови снимци разорног земљотреса у Турској! Тло наставило да подрхтава (ФОТО, ВИДЕО)
Турску је вечерас погодио разоран земљотрес магнитуде 6,1 степен по Рихтеровој скали, епицентар је на око 10 километара од места Синдирги, а на друштвеним мрежама појавили су се први снимци разорног потреса.
Како може да се види на бројним снимцима, људи су панично истрчавали на улице из својих кућа и зграда у којима живе.
Био је изузетно јак земљотрес, ударац се баш осетио, наводе сведоци потреса на сајту ЕМСЦ-а, Европско-медитеранског сеизмолошког центра.
Након овог земљотреса, одмах су уследила још два мања потреса магнитуде 3,8 и 3,4 степена по Рихтеровој скали. Засад нема информација о повређенима и причињеној материјалној штети, пише Мондо.
