СТРАВИЧАН УДЕС У ПЕТРОВАРАДИНУ! Ауто покосио две девојке на пешачком прелазу, хитно одвезене у болницу (ФОТО)

27.10.2025. 21:31 21:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Вечерас, око 19 часова, у Петроварадину је дошло до саобраћајне незгоде на пешачком прелазу када је аутомобил ударио две млађе девојке.

Оне су хитно превезене колима Хитне помоћи у Клинички центар Војводине, преноси Инстаграм страница 192.рс.
Њихово тренутно здравствено стање за сада није познато.
Полиција врши увиђај и утврђује ко је прошао на црвено светло — возач или пешаци.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

