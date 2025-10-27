СТРАВИЧАН УДЕС У ПЕТРОВАРАДИНУ! Ауто покосио две девојке на пешачком прелазу, хитно одвезене у болницу (ФОТО)
27.10.2025. 21:31 21:39
Вечерас, око 19 часова, у Петроварадину је дошло до саобраћајне незгоде на пешачком прелазу када је аутомобил ударио две млађе девојке.
Оне су хитно превезене колима Хитне помоћи у Клинички центар Војводине, преноси Инстаграм страница 192.рс.
Њихово тренутно здравствено стање за сада није познато.
Полиција врши увиђај и утврђује ко је прошао на црвено светло — возач или пешаци.