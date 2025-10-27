(ФОТО) ПРВА ФОТОГРАФИЈА ПОСЛЕ ЈАКОГ ЗЕМЉОТРЕСА У ТУРСКОЈ "Био је јак, удар се баш осетио" ЉУДИ ИЗ СТРАХА ИЗАШЛИ НА УЛИЦЕ
27.10.2025. 21:36 21:48
Коментари (0)
Снажан земљотрес јачине 6,1 степена по Рихтеру погодио је Турску.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од места Синдірги.
На друштвеној мрежи Твитер објављена је фотографија на којој се види како су људи из страха изашли на улице.
DEPREM
ÇOK KÖTÜYDÜ GEÇMİŞ OLSUN pic.twitter.com/NMiWSBUiTI
— frkn (@frkndebruyne) October 27, 2025
Људи кажу да је земљотрес био веома јак.
„Био је веома јак, удар се баш осетио“, само су неки коментари на платформи EMSC.
Након овог уследило је још неколико накнадних потреса јачине 3,8 и 3,4 степена по Рихтеру.
За сада нема информација о жртвама, повређенима и причињеној материјалној штети.