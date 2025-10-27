light rain
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПРВА ФОТОГРАФИЈА ПОСЛЕ ЈАКОГ ЗЕМЉОТРЕСА У ТУРСКОЈ "Био је јак, удар се баш осетио" ЉУДИ ИЗ СТРАХА ИЗАШЛИ НА УЛИЦЕ

27.10.2025. 21:36 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Снажан земљотрес јачине 6,1 степена по Рихтеру погодио је Турску.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од места Синдірги.

На друштвеној мрежи Твитер објављена је фотографија на којој се види како су људи из страха изашли на улице.

 

 Људи кажу да је земљотрес био веома јак.

„Био је веома јак, удар се баш осетио“, само су неки коментари на платформи EMSC.

Након овог уследило је још неколико накнадних потреса јачине 3,8 и 3,4 степена по Рихтеру.

За сада нема информација о жртвама, повређенима и причињеној материјалној штети.

Телеграф.рс

земљотрес Турска истанбул паника
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај