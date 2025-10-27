Ни зимски минус нас неће заобићи
ШТА ЈЕ ОВО?! Спремите се за смену чак три годишња доба! ПОЗНАТИ СРПСКИ МЕТЕОРОЛОГ ДАО ДЕТАЉНУ ПРОГНОЗУ ЗА НОВЕМБАР: Из „златне“ ускачемо у праву јесен, а затим у зиму с први пахуљама!
У новембру можемо да очекујемо смену чак три годишња доба, открива метеоролог Иван Ристић.
Поред "златне јесени", односно позног Михољског лета, осетићемо и праву јесен, а затим и зиму која нам доноси прве пахуље у нижим пределима наше земље.
Почетак новембра очекивано у знаку добро познате црвене боје, максимална температура биће око 20 степени Целзијуса. Уживајте у лепом новембарском времену које нам долази након ових променљивих и кишних дана, открива Иван Ристић.
Према његовим најавама, дочекаћемо новембар као да је почетак октобра, док ће се температуре кретати између 20 и 25 степени. Ристић каже да ће након летњих температура у првој декади у другој наступити јесење температуре, док ће трећа бити у знаку зиме.
Дошло је до развоја исландског циклона, он је у спрези са афричким и доноси топао ваздух из Африке и диже температуре већ крајем октобра и почетком новембра, истиче Ристић за "Блиц".
Иначе, пре тога, да подсетимо, ова недеља биће потпуно невероватна – имаћемо и -2, али и 23 степена, такозвану златну јесен са кишом, сунцем, снегом, малтене летњим и зимским температурама...
После закаснелог Михољског лета које нам стиже почетком новембра, следи нам јесење време средином месеца, а потом долази и снег и зимско време крајем новембра.
Као што је и раније најавио РХМЗ, прву декаду новембра обележиће позно Михољско лето, с тим што ће повремено после 5,6 и 7. новембра бити мало кише, истиче Ристић.
У другој декади новембра враћа се јесен, температуре ће бити у мањем паду, око 15 степени Целзијуса, до у трећој декади долази до захлађења, тада можемо да очекујемо снег у нижим пределима, најављује Ристић.
Прве пахуље у градовима очекују се око 24. новембра, али не би било велико изненађење да се то догоди и мало раније.
На Копаонику снег
Како се може видети на локалним камерама, на Копаонику још увек има снега. Ристић открива да се он задржао од претходног захлађења који је изненадио Србију још почетком октобра.
С друге стране, на Златибору нема снежног покривача, штавише време је сунчано и без падавина.
Од среде престанак падавина
Како истиче, још сутра можемо да очекујемо прелазака још једног облака над Србијом, а који доноси кишу, да би од среде дошло до престанка падавина и отопљења. Метеоролог Ристић осврнуо се и на зиму и додао да очекује "добру и јаку" за разлику од претходих година.
Очекујем да зима буде хладнија. Чешће ће падати снег и температуре ће бити испод 0 степени. Све указује на повратак зиме каква је била 80-тих година прошлог века, каже метеоролог.
Према најави РХМЗ, у уторак, 28. октобра, очекује нас прохладно време уз престанак падавина, да би од среде почело позно Михољско лето.
У уторак, 28. октобра, и даље прохладно уз умерен, а у Војводини и источној Србији повремено и јак северозападни ветар. Киша се очекује још ујутро и пре подне на југу и југоистоку Србије, а на високим планинама падаће снег. Током дана у свим крајевима суво уз разведравање. Крајем дана северозападни ветар у слабљењу и скретању на јужни.
Најнижа температура од 4 до 8 степени, а највиша од 13 до 17 степени.
Од минуса до екстремних температура у једном дану
Средином седмице јутра хладна, у среду на југозападу, југу и истоку Србије локално са слабим мразом на 2 м висине (од -2 до 0 степени), док се у четвртак очекује само слаб приземни мраз.
Дневне температуре, почев од среде у осетном порасту, у већини места од 18 до 23 степени. Након последњих дана октобра, продужетак позног Михољског лета ("златне јесени") очекује се и у првој декади новембра са сличним температурама. У већини дана се прогнозира мало до умерено облачно време са сунчаним периодима током дана, док ће појава краткотрајне кише бити веома ретка,крајње изолована, саопштио је РХМЗ.