(ВИДЕО) „Светско чудо“ на 350 метара изнад пустиње! САУДИЈСКА АРАБИЈА ПРЕДСТАВИЛА ПРВИ „НЕБЕСКИ СТАДИОН“ НА ПЛАНЕТИ Завршетак изградње - две године пре почетка Мундијала
Саудијска Арабија представила је планове за "Sky Stadium", први „небески стадион“ на свету, предвиђен за Светско првенство 2034. године.
Стадион ће бити суспендован на 350 метара изнад пустиње у оквиру футуристичког града, унутар пројекта „The Line“, и имаће капацитет од 46.000 места, а уз то, потпуно ће се напајати обновљивом енергијом.
Завршетак изградње планиран је до 2032. године, два године пре почетка Мундијала, а стадион ће угостити мечеве све до четвртфинала, пружајући навијачима јединствен поглед из птичје перспективе. Након Светског првенства, објекат ће функционисати током целе године као мултифункционална арена за спорт, концерте и глобалне догађаје.
„Небески стадион“ развијен је у сарадњи са Министарством спорта и Фондом јавних инвестиција Саудијске Арабије (ПИФ), док су дизајн потписале међународне архитектонске компаније специјализоване за висинске и одрживе пројекте. Укупна инвестиција у стадион износи милијарду долара, а изградња ће трајати од 2026. до 2032. године.
Овај стадион представља спој иновативног дизајна, технологије заштите животне средине и глобалне спортске визије Саудијске Арабије, симболизујући амбицију земље да кроз Визију 2030 интегрише иновације, забаву и одрживост у спортске и културне пројекте, пише Телеграф.