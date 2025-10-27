overcast clouds
(ВИДЕО) „Светско чудо“ на 350 метара изнад пустиње! САУДИЈСКА АРАБИЈА ПРЕДСТАВИЛА ПРВИ „НЕБЕСКИ СТАДИОН“ НА ПЛАНЕТИ Завршетак изградње - две године пре почетка Мундијала

27.10.2025. 23:47 23:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
фудбал
Фото: Printscreen/X

Саудијска Арабија представила је планове за "Sky Stadium", први „небески стадион“ на свету, предвиђен за Светско првенство 2034. године.

Стадион ће бити суспендован на 350 метара изнад пустиње у оквиру футуристичког града, унутар пројекта „The Line“, и имаће капацитет од 46.000 места, а уз то, потпуно ће се напајати обновљивом енергијом.

Завршетак изградње планиран је до 2032. године, два године пре почетка Мундијала, а стадион ће угостити мечеве све до четвртфинала, пружајући навијачима јединствен поглед из птичје перспективе. Након Светског првенства, објекат ће функционисати током целе године као мултифункционална арена за спорт, концерте и глобалне догађаје.

 

 

„Небески стадион“ развијен је у сарадњи са Министарством спорта и Фондом јавних инвестиција Саудијске Арабије (ПИФ), док су дизајн потписале међународне архитектонске компаније специјализоване за висинске и одрживе пројекте. Укупна инвестиција у стадион износи милијарду долара, а изградња ће трајати од 2026. до 2032. године.

Овај стадион представља спој иновативног дизајна, технологије заштите животне средине и глобалне спортске визије Саудијске Арабије, симболизујући амбицију земље да кроз Визију 2030 интегрише иновације, забаву и одрживост у спортске и културне пројекте, пише Телеграф.

 

 

мундијал светско првенство саудијска арабија стадион
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
