Тресло се и у Истанбулу! ТУРСКУ ПОГОДИО ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,1 ПО РИХТЕРУ
27.10.2025. 21:18 21:30
Земљотрес јачине 6,1 степен по Рихтеровој скали погодио је данас западну Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је источно од Измира, на око осам километара од града Синдиргија, на дубини од шест километара.
За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети.
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је био јак и трајао је дуго.
Турски Хуријет пренео је да се земљотрес осетио и у Истанбулу.