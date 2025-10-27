light rain
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Тресло се и у Истанбулу! ТУРСКУ ПОГОДИО ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,1 ПО РИХТЕРУ

27.10.2025. 21:18 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Земљотрес јачине 6,1 степен по Рихтеровој скали погодио је данас западну Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је источно од Измира, на око осам километара од града Синдиргија, на дубини од шест километара.
 

За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети.
 

Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је био јак и трајао је дуго.
 

Турски Хуријет пренео је да се земљотрес осетио и у Истанбулу.

земљотрес Турска истанбул
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОПАСНО СЕ ЗАТРЕСЛО Више острва у Карипском мору погодио низ СНАЖНИХ ЗЕМЉОТРЕСА и до 6,5 степени Рихтерова скале!

ОПАСНО СЕ ЗАТРЕСЛО Више острва у Карипском мору погодио низ СНАЖНИХ ЗЕМЉОТРЕСА и до 6,5 степени Рихтерова скале!

27.10.2025. 17:27 17:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У СРБИЈИ Земљотрес узнемирио грађане овога града
Земљотрес

ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У СРБИЈИ Земљотрес узнемирио грађане овога града

27.10.2025. 07:00 07:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај