ОПАСНО СЕ ЗАТРЕСЛО Више острва у Карипском мору погодио низ СНАЖНИХ ЗЕМЉОТРЕСА и до 6,5 степени Рихтерова скале!

27.10.2025. 17:27 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

РОЗО: Низ земљотреса од којих су најснажнији били јачине 6,5 и 6,0 степени Рихтерове скале погодили су данас јужни део архипелага Малих Антила у Карипском мору.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког института (ЕМСЦ), земљотрес јачине 6,5 степени погодио је више острва, али није нанео никакву материјалну штету, нити је било повређених.
 

Епицентар тог потреса био је на око 162 километара удаљености од гвадалупског острва Дезирад, на дубини од око 10 километара.
 

Накнадно је дошло до потреса јачине шест степени Рихтерове сакле, а епицентар био је на дубини од девет километара дубине.
 

До потреса је дошло на око 240 километара удаљености од главног града Розо.
 

Према подацима ЕМСЦ-а, није било ризика од цунамија.

 

Вести Свет
