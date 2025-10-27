ВИЛИЈАМ И КЕЈТ НЕЋЕ ДОПУСТИТИ СКАНДАЛЕ! Принц и принцеза од Велса одлучни да ЗАШТИТЕ краљевску породицу након Ендруовог случаја
Британски принц Вилијам и принцеза Кејт Мидлтон решени су више него икада да након скандала са принцом Ендруом заштите наслеђе краљевске породице и пруже подршку краљу Чарлсу, открила је британска новинарка Хелена Чард.
Како је навела, принц и принцеза од Велса, који представљају будућност британске краљевске породице, примениће нулту толеранцију и строжа правила унутар монархије како би спречили будуће скандале, преноси Фокс њуз.
"Посебно је принц Вилијам незадовољан начином на који се тренутно води ситуација око принца Ендруа", испричала је Чард, додајући да он увиђа да све то наноси штету репутацији краљевске породице и да је одлучан да заузме оштар став у борби против будућих скандала.
Према њеним речима, Вилијам схвата да је краљу теже да буде оштар према свом брату, него што ће то бити случај са његовим односом према стрицу.
"Принц Вилијам увиђа да је његов отац према проблемима предуго поступао у рукавицама. Он и читава краљевска породица дају пуну подршку краљу Чарлсу како би заузео оштрији став према брату", рекла је Чард.
Ендру је 17. октобра саопштио да се одриче своје титуле војводе од Јорка и других почасти након обновљене истраге о његовом пријатељству са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Он ће, ипак, технички задржати војводску титулу, јер се она може одузети само одлуком парламента, наводи Гардијан.
Он ће задржати статус принца као син покојне краљице Елизабете ИИ, али више неће користити племићке титуле ни признања која су му додељена, наводи се у његовом званичном саопштењу.
"У разговору са Његовим Величанством краљем, као и ужом и широм породицом, закључили смо да сталне оптужбе на мој рачун скрећу пажњу са рада Његовог Величанства и краљевске породице", изјавио је принц Ендру.
Он је негирао све оптужбе које су против њега изнете.
Краљ Чарлс је, према сазнањима британског листа, задовољан исходом, а у консултацијама је учествовао и принц Вилијам од Велса и остали чланови породице.
Чард је указала да су принц и принцеза од Велса поносни на монархију и да не желе да било какве мрље укаљају краљевску породицу у будућности.